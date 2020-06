Wanda Nara: ‘Mi hanno proposto di raccontare la mia vita in una serie’, l’inaspettato annuncio

In una sua recente intervista, Wanda Nara ha annunciato di aver ricevuto la proposta di raccontare la sua vita in una serie televisiva.

È una delle donne più amate ed apprezzate dello spettacolo nostrano, Wanda Nara. Conosciuta dal pubblico italiano per essere la moglie e manager di Mauro Icardi, la bellissima argentina è riuscita, in un batter baleno, a conquistare le simpatie di tutti grazie anche al suo ruolo di co-conduttrice a Tiki Taka: il bello del calcio ed, ovviamente, come opinionista al Grande Fratello Vip. Ma non è affatto finita qui. Anche perché, parliamoci chiaro, la sua popolarità non dipende soltanto dal calcio o dallo spettacolo, ma anche dai social. Su Instagram, c’è da dirlo, la bellissima Nara è una vera e propria celebrità. Quindi, ammettiamolo, non fatichiamo affatto a capire il motivo se diverse aziende vogliono puntare su di lei. Ecco. È proprio questo che, in una recente intervista alla rivista argentina Gente, ha dichiarato Wanda. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che ben due realtà l’abbiano contattata per ‘ideare’ una serie televisiva su di lei ed, ovviamente, sulla sua vita. Siete curiosi di scoprire molto di più? Diamoci uno sguardo insieme.

Wanda Nara: ‘Mi hanno proposto una serie’, annuncio clamoroso

Stando a quanto si legge su Fanpage, sembrerebbe che, in una sua recente intervista per la rivista Gente, Wanda Nara abbia annunciato di una clamorosa novità in arrivo. Sembrerebbe, infatti, che ben due aziende abbiano deciso di puntare su di lei per creare una nuova serie televisiva. Insomma, una notizia davvero fantastica, diciamoci la verità. Ecco, ma siete curiosi di conoscere ulteriori dettagli?

Stando a quanto si legge su Fanpage, sembrerebbe che Wanda Nara sia stata contattata da Netflix ed HBO per una serie televisiva concentrata su di lei e sulla sua vita privata. ‘Sto pensando a come strutturare la storia’, ha svelato alla rivista spagnola Gente. Ma credete sia finita qui? Nient’affatto! Wanda, infatti, ha raccontato molto di più: ‘Molte persone pensano di sapere tutto di me, ma molti dettagli piccanti non sono mai stati pubblicati’. Che ne pensate?

Ci sarà al Grande Fratello Vip?

Come dicevamo precedentemente, Wanda Nara è stata una delle protagoniste indiscusse della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Seppure il suo ruolo di opinionista sia stato interrotto improvvisamente a causa dell’emergenza Coronavirus, la bellissima argentina ha lasciato un vero e proprio segno all’interno dello studio di Cinecittà. Con i suoi interventi sempre precisi, puntuali e più che giusti, la moglie di Mauro Icardi ha dimostrato ampiamente di avere un carattere davvero da invidiare. Ecco, ma ci sarà anche nella quinta edizione? Ammesso che a settembre prossimo, Alfonso Signorini sarà al timone di una nuova stagione, chi saranno i due opinionisti? Al momento, purtroppo, non sappiamo nulla di certo. Seppure, il direttore di Chi abbia ammesso di essere davvero contento di confermare Pupo e la Nara, si è parlato anche di Giulia De Lellis come opinionista. Cosa accadrà, quindi? Non ci resta che aspettare!