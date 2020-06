Amici e Amici Speciali condividono un fantastico annuncio per tutti i fan: qual è stata la somma raccolta e poi donata alla protezione civile per il Covid- 19

Quest’anno è stato un anno davvero ricco e sorprendente per il talent più amato di sempre che porta la firma di una delle regine della televisione Italiana, Maria De Filippi. La conduttrice, insieme ai suoi collaboratori ha infatti ideato diverse varianti del programma classico che ormai da vent’anni va in onda su Canale 5. La versione classica prevede i vari step di selezione dei ragazzi, poi la formazione delle classi che nel corso delle esibizioni pomeridiane mostrano i propri progressi o i loro limiti, dando la possibilità ai professori e alle commissioni esterne di poter formare poi le squadre per il serale, con gli elementi più forti. Le altre due versioni proposte quest’anno sono abbastanza diverse da quella classica. Nella versione All Star i protagonisti sono stati aspiranti cantanti o ballerini, che nella vita si occupano di sport, di cinema, di televisione e di cucina. Mentre nella versione Speciali, abbiamo visto sfidarsi grandi protagonisti del passato.

Amici Speciali, fantastico annuncio per i fan: la somma donata alla protezione civile

La versione Amici Speciali è piaciuta particolarmente al pubblico, che l’ha seguita con grande entusiasmo e passione. I grandi protagonisti delle edizioni passate, si sono sfidati per poter dare il loro contributo tangibile alla lotta al Coronavirus C’è da dire infatti che quest’edizione è nata proprio per poter dare una mano, attraverso una raccolta fondi, alla protezione civile italiana, impegnata ancora oggi nella lotta al Covid 19. Tutti i proventi dello spettacolo, il ricavato dei televoti e degli sponsor, sono stati donati tutti alla protezione civile italiana. In particolare Amici, fa sapere attraverso il proprio canale ufficiale Instagram, che la somma donata alla protezione civile ammonta a circa 425.000 euro.

Insomma una somma davvero di tutto rispetto che non può che far comodo alla Protezione Civile, che ormai da mese è impegnata nella lotta a questo male che non ci lascia liberi. Inizialmente come si può ben leggere, la somma donata dalla trasmissione è stata di 400.000 euro, a cui poco fa si sono aggiunti altri 25.000 euro. Non ci resta che fare i nostri complimenti, non solo a Maria De Filippi, ma anche a tutto il suo staff che da anni ci propone degli spettacoli maestosi ed emozionanti.