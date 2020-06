Anna Tatangelo, incredibile cambio look: “Non ho la testa a posto”

Incredibile cambio look per Anna Tatangelo, che rinnova interamente il suo profilo Instagram con un nuovo colore di capelli: “Non ho la testa a posto”

Anna Tatangelo è una delle cantanti italiane più apprezzate. La sua carriera è iniziata molto presto, a quindici anni, quando ha vinto Sanremo Giovani, ma il successo è arrivato accanto a Gigi D’Alessio con il brano “Ragazza di periferia“, scritto dal cantautore napoletano e che si classifica al terzo posto nella Categoria Donne al Festival di Sanremo. I due poi hanno iniziato una relazione amorosa durata fino allo scorso 3 marzo 2020, quando sui social hanno annunciato la fine della loro relazione.La cantante è apprezzatissima soprattutto sui social network, in particolare su Instagram, dove conta oltre un milione e mezzo di seguaci.

Anna Tatangelo, cambio look incredibile per la cantante

Cambio vita, cambio look per la Tatangelo. Dopo la separazione, stavolta definitiva, con Gigi D’Alessio, la cantante ha deciso di dare una svolta anche al suo colore di capelli. Anna infatti, anziché dare un taglio, questa volta ha deciso di cambiare colore, affidandosi ad un biondo platino. Il cambio look ha coinciso con il rinnovamento del suo profilo Instagram. La cantante, infatti, ha eliminato tutte le vecchie foto, anche quelle con la famiglia, con il figlio Andrea e ovviamente con l’ex compagno, per fare spazio alla foto con il nuovissimo look. Nella didascalia della foto pubblicata dalla Tatangelo si legge: “Mi hanno detto che non ho la testa a posto“. La scritta è in dialetto napoletano, segno che, seppur lontana, la Tatangelo resta fortemente ancorata al suo passato.

La svolta probabilmente è stata impressa anche dalla sua nuova casa di produzione, che potrebbe potrebbe sfornare il nuovo singolo della Tatangelo. I fan sono in trepidante attesa e nel frattempo apprezzano il cambio look della cantante. La foto, infatti, in pochi minuti ha raggiunto migliaia di like con tantissimi commenti positivi.