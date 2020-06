Aurora Ramazzotti, splendido annuncio: di cosa si tratta

Splendido annuncio per Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker, a rivelarlo è il giornalista Gabriele Parpiglia: ecco di che cosa si tratta

Aurora Ramazzotti è l’unica figlia della coppia formata dal cantante Eros e da Michelle Hunziker. La ragazza è nata il 5 dicembre del 1996, appena quattro anni dopo l’inizio della relazione tra la mamma e il papà. Aurora ha seguito le orme della mamma, lanciandosi nel mondo della televisione. La Ramazzotti è stata protagonista di programmi di successo, come X Factor e Vuoi scommettere?. Presto tutti coloro che amano la figlia di Eros e Michelle potranno seguirla nuovamente in televisione. È arrivato, infatti, uno splendido annuncio su di lei. Di seguito vi diciamo di che cosa si tratta.

Aurora Ramazzotti, splendido annuncio per lei

È arrivata una bellissima notizia sulla Ramazzotti: la figlia di Eros e Michelle sarà protagonista in televisione con un nuovo programma. Come rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia, infatti, Aurora sarà inviata di “Ogni mattina“, nuovo programma condotto da Adriana Volpe su TV8. La Ramazzotti girerà l’Italia da Nord a Sud, raccontando le storie dei personaggi famosi e non solo. L’altra inviata della trasmissione in onda su TV8 sarà Flora Canto, attrice e conduttrice nonché compagna di Enrico Brignano.

Ogni Mattina è un nuovo programma condotto dall’ex gieffina Adriana Volpe con la collaborazione di Alessio Viola, noto giornalista di Sky Tg 24. La trasmissione andrà in onda tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14. In studio saranno trattati temi di attualità, dalla cronaca alla politica, ma anche di argomenti più leggeri come l’intrattenimento e lo spettacolo. Il programma, come abbiamo detto, si avvarrà anche della presenza di Aurora Ramazzotti e di Flora Canto. Un format tutto nuovo, che i telespettatori di TV8 non vedono l’ora di seguire ogni mattina. Una sfida entusiasmante per le tre donne e per il giornalista Alessio Viola.