Bake Off Italia 2020: al via le registrazioni della nuova stagione

Al via le registrazioni per la nuova stagione di Bake Off Italia: l’ottava edizione del programma andrà in onda come sempre a settembre.

Durante l’emergenza Coronavirus molte registrazioni di programmi e reality si sono fermate. Ora che l’Italia sta ripartendo anche il mondo dei programmi televisivi dedicati alla cucina è in fermento ed è da poco arrivata la notizia che la nuova edizione di Bake Off Italia 2020 si farà.

Bake Off Italia 2020: giudici e gara post Coronavirus

Bake Off Italia è l’equivalente di Masterchef, ma dedicato al mondo della pasticceria. Svariati concorrenti in gara si sfidano a colpi di creme, torte e dolciumi per conquistare il palato dei giudici del programma: Damiano Carrara, Clelia D’Onofrio e Ernest Knam. Il tutto con la magistrale conduzione di Benedetta Parodi. Ma la nuova edizione del programma per via dell’emergenza Coronavirus era a rischio e i fan avevano pensato di dover rinunciare alla loro gara preferita per quest’anno.

Una ricetta di Damiano, giudice di Bake Off Italia

Bake Off Italia 2020: partono le registrazioni della nuova stagione

Arriva invece la bellissima notizia, secondo le fonti informatissime di Novella 2000 Bake Off Italia si farà e le registrazioni della nuova stagione del programma sono già iniziate. Tutto dovrebbe quindi andare in onda come sempre a partire da settembre e a confermare il tutto è stato lo stesso giudice di Bake Off, Knam. Con un post sui suoi canali social ha infatti annunciato il via alle registrazioni, immortalandosi in una foto in compagnia di Benedetta Parodi e Damiano Carrara. “Ve lo ricordate il ballo della finale della scorsa edizione di BakeOff Italia a tema Grease? Oggi si ritorna sul set per iniziare le registrazioni dell’ottava stagione. Siete curiosi di come sarà allestito il tendone?”.

Anticipazioni e data di inizio

Le anticipazioni in merito a come sarà gestito il programma, all’epoca in cui verrà “ambientato” Bake Off e ai giudici scarseggiano. Se, ovviamente, non sappiamo nulla del cast, ci sono dubbi sulla presenza di Clelia D’Onofrio, assente dallo scatto di Ernst Knam. Inoltre i fan si chiedono anche quali sono state le norme di sicurezza prese per portare avanti l’ottava stagione di Bake Off Italia 2020. Sembra che l’unica cosa certa sia la messa in onda del programma a partire, come sempre, da settembre.