Mediaset conferma tutti i programmi di Barbara D’Urso: ecco le date di inizio.

Basta gossip sulla presunta cancellazione dei programmi di Barbara D’Urso e a zittire tutti ci pensa proprio Mediaset con un post su Twitter condito da una leggera vena di ironia pungente. Nelle ultime settimane si era parlato molto dei programmi di Barbara D’Urso e del loro futuro. Circolavano voci che alcuni programmi potessero anche essere cancellati, ma a quanto pare erano solo gossip senza fondamento.

Barbara D’Urso confermati i suoi programmi, le date di inizio

Nelle ultime settimane si vociferava di una presunta cancellazione del talk Live!Non è la D’Urso che, ultimamente non stava facendo registrare ottimi risultati in termini di ascolti. Ma alla fine, a smentire tutto e a confermare invece Barbara come volto di punta di Mediaset è stata l’azienda stessa di Pier Silvio Berlusconi. Con un post su Twitter infatti si è comunicato che i programmi di Barbara D’Urso torneranno come sempre in televisione.

Pomeriggio 5 partirà il 7 settembre

Live! Non è la D’Urso il 13 settembre

Domenica Live il 13 settembre

Il post finisce poi con un laconico “Così per chiarire” in modo da tacere praticamente per sempre le notizie sulla presunta cancellazione dei programmi televisivi di Barbara D’Urso. L’azienda ha voluto quindi confermare che la fiducia nella sua conduttrice di punta non è mai venuta meno e che le insinuazioni degli ultimi giorni erano infondate.

Le polemiche sul Grande Fratello

Si era parlato infatti di una presunta diatriba tra Barbara e Alfonso Signorini che condurrà una nuova edizione del Grande Fratello VIP a settembre. Il reality avrebbe preso il posto di quello classico invece condotto da Barbara D’Urso. A molti era sembrato un segnale strano e a poco erano valse le parole della conduttrice che aveva spiegato come i suoi programmi ripartiranno normalmente e che il GF Nip era stato solo spostato alla primavera 2021 per sicurezza.

Barbara d’Urso partirà con @pomeriggio5 il 7 settembre, con @LiveNoneladUrso e @domenicalive il 13 settembre. Così, per chiarire. — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) June 16, 2020

Tutto nella norma insomma, ora dobbiamo solo aspettare!