Beatrice Valli, periodo difficile dopo il parto: “La sfiga è sempre con me”

Beatrice Valli, spiega il periodo difficile che sta attraversando dopo il suo terzo parto: “La sfiga è sempre con me”, il racconto della influencer

Beatrice Valli in questi giorni si trova sul lago di Como in compagnia del compagno Marco Fantini e i tre figli, tra cui la piccola Azzurra, nata appena un mese fa. I futuri sposi avevano deciso di concedersi qualche settimana di svago, visto il lungo periodo di quarantena e il parto abbastanza difficile, ma la quiete è stata bruscamente interrotta. La donna ha infatti contratto la Mastite, un’infiammazione dei dotti mammari, particolarmente dolorosa, che può comparire sia in periodo di allattamento che non. La donna ha fatto sapere di essere molto provata e dolorante e che purtroppo c’è stato bisogno di una cura antibiotica per curare l’infezione. Dopo questi giorni difficili sono stati molti i followers della donna che le hanno posto domande inerenti a questo periodo particolarmente burrascoso e anche sul suo stato di salute. E lei ha deciso di rispondere a tutte queste persone attraverso delle instagram Stories, sul suo account ufficiale. In particolare ha dichiarato: “Non è un periodo semplice, la sfiga è sempre con me… Vado sempre avanti finché non arrivo a un limite“.

Oltre al malessere dovuto alla mastite, l’influencer ha spiegato di essere molto stanca anche per i numerosi impegni di lavoro che non ha mai abbandonato durante questo periodo.