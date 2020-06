Arriverà una clamorosa novità per i fan de La Casa di Carta: l’annuncio arriva direttamente dal produttore esecutivo della serie Jesus Colmenar! Ecco di che si tratta.

E’ entrata nel cuore di tutti i cittadini del mondo la serie spagnola che da poco ha presentato la quarta stagione. Proprio durante il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus è uscita la quarta parte dell’accattivante storia. La trama ha attirato l’attenzione dell’intero pubblico Netflix, affezionato ormai alla ‘Banda del Professore’. Il direttore e produttore esecutivo de LCDC, riporta Fanpage, nel corso del XXVIII Festival del Cinema di Almeria, ha lanciato due clamorose novità. Curiosi di sapere di che si tratta? Vi sveliamo tutto subito!

La Casa di Carta, clamorosa novità: l’annuncio arriva direttamente dal produttore della serie televisiva

L’annuncio arriva direttamente da Jesus Colmenar, direttore e produttore esecutivo della serie televisiva spagnola: la quinta stagione de La Casa di Carta si farà! Fanpage riporta le parole del produttore dette nel corso del XXVIII Festival dei Cinema di Almeria. “La quarta stagione sarà abbastanza dura per i telespettatori, ma si può tranquillamente dire che ce ne sarà anche una quinta” aveva annunciato Colmenar. Non è tutto! Stando a quanto rivelato dal direttore e produttore della serie, Netflix sta seriamente pensando ad uno spin off de La Casa di Carta. Tutto sarebbe incentrato su uno dei personaggi de La Banda del Professore che abbiamo conosciuto: nomi purtroppo non sono stati fatti. In molti pensano si tratti di Berlino, interpretato da Pedro Alonso. Colmenar avrebbe dichiarato che tutti i personaggi della serie sono diventati davvero famosi ed amati dal pubblico di Netflix al punto che si potrebbe creare uno spin off per ciascuno. A chi sarà dedicato? Vedremo!