Clizia Incorvaia è lontana da Paolo Ciavarro per motivi lavorativi, per questo motivo ha l’influencer ha tenuto uno sfogo sui social: le sue parole.

È stata una delle protagoniste indiscusse di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia. Nonostante il suo percorso sia stato interrotto improvvisamente, l’influencer siciliana ha dichiarato più volte di essere davvero contenta di tutto quello che è successo all’interno della casa di Cinecittà. Anche perché, inaspettatamente, il suo cuore è ritornato a battere. Dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Sarcina, la bellissima Clizia ha ritrovato nuovamente il sorriso accanto a Paolo Ciavarro, nonché suo compagno di viaggio nel famoso reality di Canale 5. La loro storia d’amore, ammettiamolo, ha davvero fatto appassionare tutti. Anche perché, appena terminata l’esperienza televisiva, i due non si sono affatto potuto incontrare data l’emergenza Coronavirus, ma hanno dovuto aspettare diversi mesi per farlo. Dal momento del loro incontro, però, non si sono lasciati più. Fino a qualche ora fa. Quando Clizia, per motivi lavorativi, è stata costretta a lasciare Paolo. Una decisione inevitabile, quindi. Che, però, a quanto pare, ha provocato una reazione da parte dei loro sostenitori. È proprio per questo motivo che, sul suo canale social ufficiale, la siciliana si è lasciata andare ad uno sfogo.

Clizia Incorvaia lontana da Paolo per lavoro: lo sfogo

Non sappiamo cosa le sia stato detto esattamente a Clizia Incorvaia dopo essersi separata da Paolo Ciavarro per motivi lavorativi. Fatto sta che, pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, l’influencer siciliana ha tenuto un duro sfogo. Giunta a Milano, come dicevamo precedentemente, per lavoro, per tutto il giorno, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è mostrata con il suo agente e con il suo parrucchiere di fiducia. Fino a quando, in serata, ha mostrato ai suoi sostenitori di essere a cena con dei suoi più cari amici. Ecco, è proprio in quest’occasione che ha colto l’occasione per parlare anche i suoi sostenitori. Non sappiamo cosa sia esattamente successo, lo ripetiamo. Fatto sta che, tramite diverse Instagram Stories, Clizia ha chiaramente fatto che, seppure la lontananza da Paolo, il loro rapporto non viene affatto messo in discussione.

‘Per quanto riguarda il rapporto con le persone del mio cuore, non è la distanza a mettere in discussione ciò. C’è la vita vera, ci sono gli impegni per ognuno di noi. Questo ci tengo a dirlo, perché non voglio che mi facciate domande futili in continuazione’, queste le parole dello sfogo di Clizia su Instagram. Che, da come si può chiaramente vedere, risponde una volta e per tutte alle domande che, molto probabilmente, le sono state poste in privato.