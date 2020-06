Christian De Sica e Massimo Boldi, adesso è proprio ufficiale: la conferma tanto attesa

Christian De Sica e Massimo Boldi, adesso è praticamente ufficiale: la conferma è arrivata qualche ora fa e i loro fans sono impazziti di gioia.

Una notizia che, parliamo chiaro, era tanto attesa e che, soprattutto, aspettavamo davvero da tanto tempo. Di che cosa parliamo? Dopo anni di separazione, Massimo Boldi e Christian De Sica si accingono a ritornare insieme. La coppia comica, lo sappiamo, è stata per tantissimi anni la complice di numerose risate nel periodo natalizio. Insieme ad altri artisti davvero eccezionali, l’attore milanese e romano sono stati i protagonisti indiscussi dei classici cine-panettoni. A partire, quindi, da Vacanze di Natale fino a Natale a Miami, Boldi e De Sica sono stati gli artefici delle più grosse e sane risate. Fino a quando nel 2005, proprio dopo Natale a Miami, i due si sono separati. Una separazione, ammettiamolo, che ha fatto male a tutti i loro fan. Che, in tutti questi lunghi anni, sono letteralmente impazziti per i loro film. E che, com’è giusto che sia, sono esplosi di gioia a questa ultima novità. Sapete di che cosa parliamo? Massimo Boldi e Christian De Sica ritorneranno a recitare insieme. Adesso è proprio ufficiale. Ma cerchiamo di capirne di più.

Boldi e De Sica, adesso è ufficiale: la notizia tanto attesa

Dopo averci incantato e fatti divertiti con ‘Amici come Prima’ nel 2018, Massimo Boldi e Christian De Sica si preparano ad un loro ritorno. La notizia, parliamoci chiaro, era già nell’aria da diverso tempo. Durante il periodo dell’emergenza Coronavirus, infatti, l’attore romana, sul suo canale social ufficiale, aveva pubblicato un post corredato da parole alquanto ‘misteriose’ che, tra l’altro, avevano fatto chiaramente intendere che c’era qualcosa che bolliva in pentola. Adesso, però, sembra essere ufficiale. Sapete perché? Stando a quanto si apprende da questa pagina Instagram ‘rivogliamo_boldidesica_insieme”, sembrerebbe che la famosa coppia comica del cinema italiano sia in procinto di ritornare sul grande schermo. Ecco l’annuncio:

Una notizia davvero sensazionale, vero? Ovviamente, non sappiamo di più in merito a questa fantastica novità. Tuttavia, da come si può chiaramente leggere, il nuovo film di Massimo Boldi e Christian De Sica uscirà in tutte le sale cinematografiche a Natale 2020. Mentre le riprese, da quanto si evince, partiranno a fine Luglio. Inutile dirvi che, in un batter baleno, il post in questione è stato letteralmente bombardato di likes e di commenti di apprezzamento. Senza considerare, inoltre, che immediatamente è spuntato anche il ‘mi piace’ di Boldi, da come si può chiaramente vedere anche dalla foto riproposta in alto, mentre De Sica ha voluto ‘repostare’ questo post direttamente sulla sua pagina ufficiale.