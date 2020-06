Pochissimi giorni fa, Elodie ha fatto uno splendido annuncio su Instagram ai suoi sostenitori: è in arrivo un’imperdibile novità.

Una cosa è certa: Elodie è una delle cantanti italiane più amate ed apprezzate di tutto il panorama musicale nostrano. Voce di numerosi singoli di successo ed, ovviamente, dei veri e propri tormentoni, la cantante non perde mai occasione di poter aggiornare su incredibili novità in arrivo tutti i suoi sostenitori. Con un profilo social molto attivo, la giovanissima fidanzata di Marracash è solita intrattenere ed interagire con i suoi followers. Non soltanto, quindi, incredibili ed imperdibili scatti fotografici, ma anche notizie che riguardano la sfera lavorativa. L’ultimo splendido annuncio, ad esempio, risale a qualche giorno fa. Quando, su Instagram, per la prima volta in assoluto, la bellissima cantante ha voluto aggiornare i suoi sostenitori di una clamorosa ed imperdibile novità. Ma di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo insieme.

Elodie, annuncio a sorpresa su Instagram: la novità in arrivo

A poche settimane di distanza dall’uscita di Guaranà, il nuovo singolo musicale di Elodie, l’ex cantante di Amici, pochissimi giorni fa, ha voluto condividere con i suoi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. A svelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata. Che, sul suo canale Instagram ufficiale, non ha potuto fare a meno di aggiornare i suoi followers di una clamorosa novità in arrivo. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente?

Ebbene si. È proprio questa incredibile ed imperdibile novità che, pochissimi giorni fa, Elodie ha voluto dare a tutti i suoi sostenitori su Instagram. Un annuncio, parliamoci chiaro, davvero incredibile. E che, dati i commenti più che positivi da parte del suo tanto caro ed amato pubblico social, sembrerebbe essere stato accolto piacevolmente. Il singolo, da come si può vedere, si chiama ‘Ciclone’. Ed, ammettiamolo, ha tutte le carte in regole per dimostrarsi, ancora una volta, un vero e proprio tormentone. Noi non vediamo l’ora di ascoltarla, voi?

Sapete cosa faceva prima di essere una cantante?

Adesso è una nota ed affermata cantante, ma cosa faceva Elodie prima di diventare famosa per la sua voce e per la sua smisurata bravura? A svelare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, in una recente ospitata nel programma della Domenica pomeriggio di Francesca Fialdini, ha raccontato ogni cosa sul suo passato. Non soltanto, quindi, ha parlato di X-Factor, ma anche del suo lavoro prima di diventare famosa. Siete curiosi? Ecco, da come ha raccontato la diretta interessata, prima ancora di approdare ad Amici, Elodie ha fatto la cubista.

