Ermal Meta, il secondo compleanno sui social: “Oggi compio 26 anni…”, il commovente racconto del cantante sul suo passato e l’arrivo in Italia

Ermal Meta è certamente uno dei personaggi musicali più amati e seguiti del panorama musicale Italiano. Nel corso degli anni è riuscito a farsi apprezzare e seguire per le sue canzoni, che hanno emozionato e incantato milioni di fan. Nel corso della sua carriera ha avuto la possibilità di collaborare e lavorare al fianco di moltissimi artisti Italiani e stranieri, con cui ha creato dei veri capolavori. Tra le sue collaborazioni più forti e sicuramente più apprezzate, c’è certamente quella con Fabrizio Moro, con cui ha avuto l’onore di partecipare anche al Festival di Sanremo nel 2018, vincendone l’edizione, dopo alcune scaramucce su un ipotetico plagio. Il brano presentato dai due artisti era ‘Non mi avete fatto niente’, un inno alla libertà, che è stato presentato anche all’Eurovision Song Contest classificandosi quinto. I due artisti continuano spessissimo a collaborare, proponendo duetti e canzoni davvero speciali ed emozionanti, per non parlare del rapporto speciale con Maria De Filippi. I due sono spesso stati presenti nel programma della conduttrice, sia come Giudici che come insegnanti. In particolare Meta, è sempre riuscito a dare al suo ruolo di giudice, un’aria molto cordiale e pacata, riuscendo a comunicare in modo semplice e diretto con i ragazzi.

Ermal Meta, il secondo compleanno: “Oggi compio 26 anni…”

Oggi pomeriggio il cantante ha deciso di scrivere un lungo post sul suo account ufficiale Instagram in cui spiega un momento molto particolare della sua vita. Come ben sapete Ermal Meta non è Italiano, ma è arrivato qui da ragazzino, ha messo radici e ama questo Paese come fosse il suo e infondo lo è. Ermal sente di aver vissuto due vite, una prima di arrivare in Italia e una quando è arrivato qui e ha cambiato radicalmente vita. Il cantante ha voluto celebrare questo giorno come fosse un altro compleanno, quello in cui ha ritrovato la vita dopo essere già nato anni prima. ne post su Instagram scrive: “Oggi compio 26 anni. Ero già vivo quando nacqui, avevo 13 anni e il 16 giugno del 1994 persi la vita che avevo per viverne un’altra. Attraversai il mare e misi i piedi su una terra straniera. Italia la chiamavano, si chiama ancora così. Non ne sapevo nulla, ma lentamente ho iniziato a guardarla e poi a vederla. Poi mi sono lasciato guardare a mia volta. Non fu amore a prima vista, ma qualcosa da costruire con fatica, pazienza, lotta e infine pace. Adesso siamo totalmente in simbiosi anche se ogni tanto mi fa perdere le staffe. Succede quando vedo alcuni che non hanno dovuto fare fatica per farsi amare da lei, trattarla come se ci fosse un posto più bello o migliore in cui vivere, quando l’arroganza viene chiamata forza, quando ci dimentichiamo che non saremo qui per sempre mentre lei si… Sorrido quando penso a quel giorno, ricordo che tremavo costantemente, come se facesse freddo. Avevo la sensazione di andare lontanissimo. Se potessi incontrare quel bambino per pochi secondi gli direi: “ehi, non ti preoccupare, stai solo andando a casa di tua zia che ti tratterà come un figlio.””

Parole davvero colme d’amore per questa terra meravigliosa che ci invidiano in tutto il mondo e che noi amiamo moltissimo. Una terra a cui è impossibile voltare le spalle.