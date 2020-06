Javier Rojas dimentica Talisa: chi è la nuova fidanzata

Javier Rojas dimentica Talisa Ravagnani: il vincitore della categoria ballo di Amici 19 ha una nuova fidanzata, ecco chi è

Javier Rojas e Talisa Ravagnani sono una delle coppie formate durante l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. In realtà, tra gli allievi sono l’unica coppia nata nella scuola, mentre l’altra coppia è formata dal ballerino Valentin Dumitru e la professionista Francesca Tocca. La storia d’amore tra Javier e Talisa è iniziata durante la fase del serale ed è terminata poco dopo la fine del talent show. Una storia d’amore breve, dalla quale pare sia proseguita una bellissima amicizia. Javier, infatti, sembra aver voltato definitivamente pagina, a differenza di Talisa, e adesso ha una nuova fidanzata. Di seguito vi diciamo chi è.

Javier Rojas ha una nuova fidanzata: chi è

Javier è il vincitore della categoria danza nell’ultima edizione del talent show Amici. Il ballerino è riuscito a scardinare la concorrenza di Nicolai Gorodiski, trionfando in finale. Javier, durante l’esperienza nel talent show di Canale 5, era molto amato dal pubblico, soprattutto per la sua storia d’amore con Talisa. La loro relazione è durata poco, giusto il tempo del serale. Una volta terminato il talent show, infatti, di loro non si hanno avuto più notizie. Oggi possiamo annunciare ufficialmente che i due ballerini della diciannovesima edizione di Amici non stanno più insieme e che Javier ha definitivamente voltato pagina. Il ballerino, infatti, ha pubblicato una foto tra le stories di Instagram insieme alla sua nuova fidanzata.

La nuova fiamma di Javier si chiama Victoria Bollini, è di Rimini e anche lei è una ballerina. Su Instagram è seguita da circa sei mila persone e alcune delle sue foto sono piene di like. I due stanno trascorrendo alcuni giorni insieme a Rimini e a giudicare dalle foto pare che la passione tra i due sia davvero infuocata.