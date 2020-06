In una delle sue recentissime fotografie su Instagram, Lorella Boccia ha mostrato a tutti il suo cambio look: ecco cosa ha combinato ai capelli.

Ammettiamolo: Lorella Boccia è una delle ballerine di Amici che, sin dal primo momento, ha saputo catturare l’attenzione su di sé. Dapprima come alunna della medesima scuola ed, in seguito, come vera e propria ballerina professionista, la giovanissima napoletana ha saputo incantare tutto il pubblico italiano. Tanto è vero che non soltanto la sua carriera è ricca di esperienze lavorative davvero incredibile, ma anche il suo successo è più che smisurato. Soprattutto quello su Instagram, pensate. Sul suo canale social ufficiale, la bella Boccia conta più di . Con i quali, tra l’altro, non perde mai occasione di poter interagire. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, con un selfie davvero strepitoso, la moglie del figlio di Lucio Presta ha mostrato a tutti i suoi sostenitori il cambio look.

Lorella Boccia cambia look: cosa ha combinato ai suoi capelli la ballerina di Amici

Già in diverse occasioni, quindi, vi abbiamo parlato di quanto, sul suo canale social ufficiale, Lorella Boccia sia molto attiva. Spesso e volentieri, infatti, la ballerina di Amici ha condiviso tutto quello che le accadeva nella sua vita privata e lavorativa. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, con un incantevole selfie, che descrive la sua smisurata bellezza, la moglie di Niccolò Presta ha mostrato a tutti i suoi sostenitori il drastico cambio di look. Ecco, siete abituati a vedere Lorella con una folta e lunghissima chioma di colore castano, ma cosa avrà mai combinato ai suoi capelli adesso? Scopriamolo insieme.

Ecco. È proprio questo cambio look che, pochissime ore fa, Lorella Boccia ha voluto mostrare ai suoi sostenitori. Da come si può chiaramente vedere, sembrerebbe che non abbia apportato alcuna modifica al taglio dei suoi capelli, bensì soltanto al colore. Non sono più uniformemente di colore castano, bensì con qualche punto di luce biondo. Per noi, questo look è decisamente approvato, per voi?