Giovanni Scialpi, l’annuncio a sorpresa sui suoi account social ufficiali: “Ho deciso di lasciare la musica”, cos’è accaduto al musicista

Giovanni Scialpi è un musicista e cantautore italiano, particolarmente noto al pubblico per l’enorme successo che ha riscosso negli anni 80 non alcune sue hot come: Rocking Rolling, Cigarettes and Coffee e No East No West. Il cantante negli anni 80 è stato in vetta alle classifiche nazionali con le sue hit che hanno fatto ballare e cantare milioni di appassionati. Col passare degli anni il suo successo è cresciuto sempre di più, salvo poi subire un brusco stop verso gli anni novanta, a cui seguirà poi un periodo di stop e lontananza dalle scene discografiche. Scialpi nel corso della sua carriera ha avuto molti momenti particolari, soprattutto molti alti e bassi, a seguito del quale aveva spesso deciso di abbandonare la musica, salvo poi ripensarci. Ma adesso pare proprio che adesso sia ufficiale e definitivo il suo abbandono…

Scialpi, l’annuncio a sorpresa sui social: “Ho deciso di lasciare la musica”

Attraverso il suo account ufficiale Instagram e Facebook il cantante ha deciso di annunciare il suo ritiro dalle scene della musica in modo definitivo a partire da fine 2020. L’uomo che ormai è sulle scene da oltre vent’anni ha deciso di lasciare la musica per diversi motivi. Il primo fra tutti la salute, poi questioni personali legate alla fine del suo matrimonio e poi ancora il malcontento nei confronti del mondo della musica. Raggiunto dai microfoni de ‘Il Messaggero’ ha deciso di confidarsi in merito alla decisione presa. In particolare ha rivelato: “Sì, ho deciso di smettere: così non riesco ad andare avanti. Negli ultimi tempi ho dovuto affrontare la fine di un matrimonio e anche gravi problemi di salute: dal 2015 vivo con un pacemaker, per problemi cardiaci. Insomma, sono un caso umano… Lo sono. E deluso, anche. Per me, che da anni non faccio parte di quel giro, continuare a lavorare significa fare i conti con una serie di difficoltà che ora non riesco più ad affrontare. È frustrante. Allora preferisco farmi da parte“…

Insomma pare che il cantante abbia oltre che problemi di salute anche molti rancori nei confronti del sistema musicale…