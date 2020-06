Nel corso della puntata de I Soliti Ignoti, Stefano De Martino ha raccontato un inedito retroscena su Amadeus: lo splendido gesto del conduttore.

A poche ore di distanza dal ritorno di Made in Sud, Stefano De Martino è stato ospite della puntata di ieri, Lunedì 15 Giugno, de I Soliti Ignoti. Chiamato da Amadeus a svelare le identità misteriose, l’affascinante napoletano è stato il protagonista indiscusso della serata. Tra indizi, personaggi e tanto altro ancora, il bel De Martino si è letteralmente divertito all’insegna del gioco e del ‘mistero’. Ma non solo. Perché, proprio ad inizio puntata, Stefano non ha potuto fare a meno di raccontare un inedito retroscena su Amadeus. Ed, in particolare, di uno splendido gesto che, circa un anno fa, il conduttore di Sanremo ha fatto nei confronti dell’ex ballerino di Amici. Gesto che, da come si può chiaramente comprendere dalle parole di Stefano, l’ha completamente emozionato e spiazzato. Ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Stefano De Martino ed Amadeus, l’inedito retroscena raccontato a I Soliti Ignoti

Dopo aver detto ‘addio’ ad Amici, Stefano De Martino è immediatamente approdato alla Rai. È proprio questa l’azienda che, in un batter baleno, ha deciso di puntare di lui. E, dato lo smisurato successo riscontrato in questi anni, ha fatto più che bene. Dapprima conduttore de ‘Il Festival di Castrocaro’ e ‘La Notte della Taranta’, l’ex ballerino del talent di Maria De Filippi è stato la colonna portante anche di un vero e proprio cult delle televisione italiana e, soprattutto, di Rai Due. Parliamo, infatti, di Stasera tutto è possibile. Il programma inizialmente condotto da Amadeus, circa un annetto fa, ha subito un ‘cambio di staffetta’. Dal momento che, come ben sapete, il suo conduttore era impegnato con la preparazione del Festival di Sanremo. A prenderne le redini, lo sappiamo, è stato Stefano. Che, per la prima volta in assoluto, si è cimentato alla conduzione di un programma letteralmente da solo, portando a casa, tra l’altro, un successo straordinario. Tuttavia, in pochissimi sanno che, a poche ore dal debutto della sua prima puntata del programma, Amadeus ha voluto compiere un gesto del tutto inaspettato ed emozionante per Stefano. A svelarlo, seppure a distanza di un po’ di tempo, è stato il bel De Martino. Che, ospite della puntata di ieri de I Soliti Ignoti ha raccontato questo inedito retroscena.

Ospite della puntata di ieri de I Soliti Ignoti, Stefano De Martino, prima ancora di iniziare a giocare e a svelare le identità misteriose, ha voluto ringraziare Amadeus per un gesto compiuto la sera del suo debutto a Stasera tutto è possibile. ‘Volevo ringraziarti pubblicamente. Questo signore qua mi ha mandato l’in bocca al lupo la sera del mio debutto a Stasera tutto è possibile dove io subentravo dopo un’enorme eredità tua’. Immediata è stata la reazione di Amadeus. Che, prontamente, ha risposto: ‘Sono felice che sia tu a guidarla’.