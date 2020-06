Tara Taylor oggi: il cambiamento della paziente del Dottor Nowzaradan dopo la partecipazione a Vite al Limite.

Tara Taylor è una delle protagoniste della seconda stagione di Vite al Limite. La donna a 35 anni ha deciso di rivolgersi al Dottor Nowzaradan per iniziare a perdere peso poiché era obesa e il suo peso era di 275 chili. Come è diventata oggi? Sono in tanti che se lo chiedono perchè, terminato il percorso all’interno del programma, la speranza è sempre quella che i pazienti continuino il loro percorso di dimagrimento e stiano sempre meglio. La storia di Tara Taylor, per fortuna è una di quelle storie di successo che ci fanno ben sperare e le foto pubblicate oggi sui suoi profili social ne sono la dimostrazione.

La storia di Tara

Quando Tara Taylor è arrivata a Vite al Limite, nel lontano 2014 era infelice e fortemente sovrappeso. Una storia familiare difficile alle spalle l’aveva portata a trovare nel cibo il suo unico conforto e questo, chiaramente, l’aveva fatta arrivare all’obesità con un peso di 275 chili. Già nell’episodio di debutto però abbiamo visto la volontà di cambiare e quando si è rivolta al Dottor Nowzaradan ha iniziato da subito a perdere peso.

Tara e la dieta del dottor Nowzaradan

Nel giro di poco tempo ha perso molti chili e questo ha fatto sì che il Dottor Now le desse il via libera per l’intervento di bypass gastrico. La donna ha cambiato completamente atteggiamento nei confronti del cibo. Si è rimessa in forma, ha iniziato a fare sport e alla fine ha ottenuto un peso di 149 chili. Un successo vero e proprio. Una rivoluzione nella sua vita che l’ha portata anche a conoscere un uomo con un appuntamento tradizionale, Eugene.

La storia di Tara a Vite al limite: il primo episodio

Come sta oggi Tara di Vite al Limite?

Finito il programma sui social Tara ha pubblicato qualche foto, ma non lo ha fatto con costanza e quindi fino all’episodio di Vite al Limite e Poi non abbiamo avuto molte notizie sulla sua esistenza. Tuttavia sappiamo che Tara ed Eugene stanno continuando a frequentarsi e sembra che il loro amore sia forte anche se non hanno fretta di sposarsi o di convolare a nozze.

Pare inoltre che abbia reciso il contratto con TLC e quindi, per regolamento, non può condividere sui social foto del suo dimagrimento. Non ci resta che augurarle il meglio in ogni caso insomma.