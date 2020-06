Come sta oggi Amber Rachdi di Vite al Limite: l’incredibile cambiamento della paziente del dottor Nowzaradan.

Il programma Vite al Limite racconta le vicessitudini di persone fortemente obese che cercano di dimagrire e di perdere peso seguendo una dieta data dal Dottor Nowzaradan. Dopo il primo step il traguardo è quello di ottenere il via libera per l’intervento di bypass gastrico. Si tratta di un’operazione chirurgica abbastanza definitiva che permette di ridurre la capacità dello stomaco, quindi sentirsi sazi prima e ridurre la voglia di mangiare. Amber Rachdi e la sua storia sono state protagoniste di Vite al Limite e se vi state chiedendo come è Amber oggi sappiate che è molto cambiata. Anzi, è quasi irriconoscibile.

La storia di Amber Rachdi a Vite al Limite

Per un anno la vita di Amber è stata ripresa dalle telecamere di Vite al Limite ed è approdata nel programma con un peso di 298 chili a soli 23 anni. Per via del suo peso, chiaramente, non poteva fare tutte le cose normali che le altre ragazze invece erano libere di fare. Il peso per lei è sempre stato un problema, da quando aveva 5 anni pesava già 150 chili e a 16 anni si spostava solo con una sedia a rotelle.

La storia di Amber a Vite al Limite

Amber di Vite al limite ha quindi avuto una vita sempre legata all’obesità. I motivi che l’hanno portata a mangiare così tanto sono stati dei disturbi di ansia non diagnosticati. Per sentirsi più tranquilla mangiava e si abbandonava al binge-eating con pasti infiniti e tonnellate di caramelle.

Come sta oggi Amber?

Quando è approdata a Vite al Limite si è messa subito di impegno e oltre a seguire la dieta si è anche impegnata a fare attività fisica con costanza. Così il Dottor Nowzaradan vedendo gli sforzi e i grandi risultati ha deciso di dargli il via libera per l’intervento di bypass gastrico. Da quel momento la sua volontà è cresciuta ancora e ha continuato a perdere peso e ad impegnarsi duramente nella dieta e a cambiare seriamente il suo stile di vita. Ha anche deciso di andare da un terapista per controllare e eliminare i suoi problemi di ansia.

Amber di Vite al Limite oggi è quindi una vera e propria motivatrice per tutti i suoi fan e per tutti coloro che hanno problemi di peso. Aggiorna i suoi fan costantemente sul suo corpo e sui suoi progressi con foto super fashion e glamour. È diventata nettamente un’altra persona. Amber oggi però non ha voluto prendere parte allo spin off dello show, Vite al Limite e Poi perché ha dichiarato che non si sente a suo agio con i produttori.