Come cercare di evitare il contagio da Coronavirus nei bagni pubblici

I bagni pubblici non sono uno dei luoghi universalmente riconosciuti come puliti e sterili. Ecco come utilizzarli senza avere paura.

Stiamo ricominciando a fare una vita normale. Dopo il lockdown per colpa del Coronavirus ora, anche se il virus circola ancora, abbiamo imparato a muoverci con molta più attenzione. Stiamo rispettando le misure di sicurezza per evitare l’aumento del contagio e lentamente stiamo ricominciando a vivere. Ci sono però dei luoghi che ci fanno più paura di altri. Un po’ perché sono al chiuso, un po’ perché non sono mai stati l’emblema della pulizia al 100%. Stiamo parlando dei bagni pubblici dei locali.

Le attenzioni da usare nei bagni pubblici

Sebbene, teoricamente, dovrebbero essere igienizzati ogni volta che vengono utilizzati, in pratica questo diventa un vero e proprio lavoro per i gestori dei locali che dovrebbero occuparsi solo di quello. Per questo motivo, le procedure di pulizia avvengono, ma i bagni pubblici sono sicuramente un luogo in cui prestare particolare attenzione. Fin quando non avremo il vaccino, infatti, non potremo comportarsi come se niente fosse e il rischio di contrarre il Coronavirus, ci sarà sempre.

I consigli da seguire per ridurre il rischio di contagio

Come riporta Fanpage quindi vediamo qualche dritta per ridurre il rischio di contagio nei bagni pubblici.

Entrare da soli: non affollate la stanza di attesa. Aspettate il vostro turno fuori dalla porta e cercate di darvi il cambio senza creare assembramenti nella toilette.

Non portatevi dietro cellulare, borsa o zaino: entrate in bagno senza niente addosso. Così non dovrete appoggiare nulla sulle superfici comuni.

Lavatevi le mani: questo va fatto sempre, soprattutto nei bagni pubblici ma ricordate anche di cercare di non toccare le manopole dell’acqua dopo esservi igienizzati. Potete chiudere l’acqua con un pezzo di carta come “guanto”, oppure cercate di usare il gomito.

Occhio alle maniglie e agli interruttori: ricordate che li usano tutti, quindi sarebbe meglio ricordarsi di non toccare il volto con le mani e di lavarle sempre.