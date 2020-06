Chi è Margherita Morchio, Daria in Curon: dove abbiamo già visto la giovane attrice protagonista della serie Netflix.

Ha soli 20 anni ma è già una delle attrici più viste di Netflix. Si chiama Margherita Morchio, ma i fan di Curon la conoscono come Daria. È una delle protagoniste principali della nuova serie tv targata Netflix, uscita sulla piattaforma lo scorso 10 giugno. La serie mystery prende proprio il nome da Curon Venosta, un comune in provincia di Bolzano, in Trentino Alto Adige. Un comune caratterizzato da un’ambientazione che si è rivelata perfetta per il racconto: nella cittadina, infatti, si trova un campanile medievale di una chiesa che emerge dalle acque del lago di Resia, dando vita a un panorama suggestivo, ma allo stesso tempo ricco di mistero. Nella serie tv diretta da Fabio Mollo e Lyda Patitucci, Margherita Morchio interpreta Daria, una ragazza molto timida e introversa, sorella gemella di Mauro ( Federico Russo). Ma scopriamo qualcosa in più sulla giovane attrice.

Chi è Margherita Morchio: tutto sul’attrice che interpreta Daria nella serie Curon

Un ‘supernatural drama’ che sta appassionando sempre più persone. Si tratta di Curon, la nuova serie di Netflix, dove segreti e misteri non mancano. Protagonisti assoluti della serie, Margherita Torchio e Federico Russo, che interpretano Daria e Mauro, due gemelli che si ritrovano ad indagare sulla inaspettata scomparsa della mamma, proprio in questo paesino, apparentemente tranquillo ma ricco di segreti. Un’esperienza unica per la Morchio, classe 2000, di soli 20 anni. L’attrice ha definito quella di Curon una grande sfida, in cui ha dovuto interpretare una ragazza completamente opposta da lei. Ma dove abbiamo già visto Margherita? Ebbene, nel 2018, l’attrice ha recitato nel film Succede, tratto dal romanzo di Sofia Viscardi, dove ha interpretato Meg. Successivamente, è apparsa in un episodio della serie Volevo fare la rockstar. Ed oggi la Daria di Curon si gode il successo della nuova serie di cui è protagonista. Ci sarà una seconda stagione? A Fanpage.it, l’attrice ha dichiarato: “Non so ancora niente, io però ci spero tantissimo perché sarebbe un’esperienza stupenda.”. Insomma, i fan di Curon non possono che sperare nel prosieguo del racconto e, nel frattempo, possono seguire i protagonisti della serie sul loro profili Instagram. Quello della Morchio ha ben 24,7 mila followers. Ecco uno scatto postato dall’attrice sul suo account, in compagnia della sorella:

Se non avete visto ancora Curon, questo è il momento per iniziare! La storia, tra leggende e misteri, vi coinvolgerà. Buona visione!