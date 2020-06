Chi è Sergio Sylvestre: età, altezza, peso e il retroscena ‘da brividi’ su di lui

Per chi non conoscesse Sergio Sylvestre, di seguito vi diciamo chi è il cantante vincitore di “Amici”, la sua età, l’altezza e il peso

Sergio Sylvestre è un cantante di origini statunitensi, divenuto famoso per aver vinto la quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Il cantante è nato a Los Angeles da madre messicana e padre haitiano, ma dopo un viaggio nel Sud Italia, in particolare nel Salento, ha deciso di trasferirsi in Italia, dove ha iniziato a lavorare come speaker per il Samsara Beach. Tra il 2015 e il 2016 ha partecipato al talent show di Canale 5, entrando a far parte della squadra blu capitanata da Nek e J-AX. Sergio ha stravinto la finale, trionfando con il 61% dei voti. Il suo primo album Big Boy, composto da quattro inediti e quattro cover, ha raggiunto presto la prima posizione nella classifica Fimi ed è stato certificato disco d’oro. Nel 2017 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Con te, scritto insieme a Giorgia, posizionandosi al sesto posto. A distanza di tre anni da una delle sue ultime apparizioni televisive ‘importanti, Sergio ha l’onore di aprire la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, cantando l’Inno di Mameli.

Chi è Sergio Sylvestre: altezza, peso e retroscena ‘da brividi’

Sin dalla sua prima apparizione ad Amici di Maria De Filippi, Sergio ha subito rubato l’attenzione per la sua grossa statura. Il cantante, infatti, è alto due metri e otto centimetri, mentre il suo peso dovrebbe aggirarsi attorno ai 135 chilogrammi. Le misure non sono per lui un ‘problema’: essendo cresciuto negli Stati Uniti, per Sergio non così insolito avere una statura del genere. Basti pensare che suo fratello è qualche centimetro più alto di lui e che nella squadra di football delle superiori non era di certo il più alto o il più grosso della squadra. Sergio ha incontrato alcuni pregiudizi in Italia, ma con il tempo ha imparato a non dar peso alle battute ‘indelicate’.

Sergio è divenuto famoso durante il percorso nella scuola di Amici per la sua straordinaria sensibilità. Nonostante fosse un uomo grande e grosso, era molto facile farlo emozionare. Quando è stato proclamato vincitore, ad esempio, ha pianto a dirotto. Anche i suoi familiari e i suoi amici confermano l’estrema sensibilità di Sergione. Su di lui però, il portale Fanpage, ha raccolto un retroscena ‘da brivid’. Una persona a lui vicina, infatti, ha raccontato che la prima volta che Sergio è arrivato in Italia, ha voluto visitare Roma e la prima volta che ha visto il mastodontico Colosseo pare si sia emozionato. Un racconto che ha fatto emozionare anche noi e che dimostra quanto sia generoso e sensibile l’ex vincitore di Amici.

Il portale Fanpage ha raccolto altri aneddoti e curiosità sul cantante. Oltre ad essere generoso e sensibile, Sergio è anche molto disordinato. Sylvestre, inoltre, ama la cucina messicana, ma non disdegna affatto quella italiana. È abbastanza ipocondriaco e ancora oggi pare abbia un po’ paura di volare. Ama moltissimo i cani e ne ha alcuni a casa.