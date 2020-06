Curon, chi è Federico Russo: età, carriera, vita privata e fratelli dell’amatissimo attore, ex protagonista de I Cesaroni.

Federico Russo non ha certo bisogno di presentazioni. Tutti conoscono, infatti, il suo viso d’angelo e i suoi bellissimi occhi azzurri da quando era solo un bambino e recitava ne I Cesaroni nel ruolo di Mimmo. Il giovane attore romano, infatti, ha cominciato la sua carriera a soli 7 anni, nella serie Incantesimo, e due anni dopo è diventato protagonista dell’amatissima fiction con Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci. Oggi, invece, Federico Russo è protagonista di Curon, la nuova serie thriller targata Netlix, nella quale interpreta il ruolo di Mauro, fratello gemello di Daria, ovvero Margherita Morchio. Insomma, la carriera di Federico procede a gonfie vele. Ma cosa sappiamo della sua famiglia e della sua vita privata? Proviamo a scoprire insieme qualche dettaglio in più sull’amatissimo attore, che è molto seguito anche sul suo profilo Instagram.

Federico Russo è noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Mimmo ne I Cesaroni, fiction di enorme successo in onda su Canale 5 dal 2006 al 2014, che ha dato all’attore grande popolarità fin da quando era solo un bambino. Nato a Roma il 19 ottobre del 1997, Federico aveva infatti solo 9 anni quando ha cominciato a girare I Cesaroni, ma arrivava già dalla precedente esperienza nella fiction Rai ‘Incantesimo’, che ha segnato il suo esordio sul set. Un vero e proprio ‘enfant prodige’, insomma, il piccolo Federico, che ha continuato la sua carriera accumulando un successo dopo l’altro. Impossibile non citare la sua partecipazione anche alla fiction Don Matteo, alla serie L’Isola di Pietro, ma soprattutto il suo ruolo nella sit-com Alex & Co, in onda su Disney Channel, nella quale interpretava Sam. Al cinema, invece, ha lavorato, tra gli altri, con il regista Luca Lucini nel film ‘Come diventare grande nonostante i genitori’ e con Alberto Gelpi ne ‘La mia seconda volta’.

Non particolarmente attivo su Instagram, Federico ha ben 883mila followers, ma sono pochi i post pubblicati sul suo profilo. La maggior parte di questi riguarda il suo lavoro, ma non manca anche qualche immagine della sua vita quotidiana, magari insieme agli amici. Della sua vita privata, dunque, si sa poco. Non possiamo dire con certezza se sia fidanzato, ma sappiamo che è molto legato alla sua famiglia, che è particolarmente numerosa. Federico, infatti, è il primo di 6 figli e nelle interviste, anche passate, che ha rilasciato, ha sempre sottolineato di avere un bel rapporto con i suoi familiari.

In queste settimane Federico è di nuovo sotto i riflettori per il suo ruolo da protagonista in Curon, che sta avendo davvero grande successo. E voi avete visto qualche puntata della nuova serie di Netflix?