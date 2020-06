Vi ricordate com’era Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco nel 2008? È proprio in questo anno che la conduttrice fa la sua prima apparizione nel programma.

Elisa Isoardi, ammettiamolo, è una delle conduttrici televisive più amate ed apprezzate di tutto lo spettacolo nostrano. Attualmente al timone de La Prova del Cuoco, l’ex fidanzata di Matteo Salvini ha saputo conquistare un successo davvero spietato sin dalla sua prima apparizione. E, tra l’altro, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Sarà per la sua semplicità, per la sua spontaneità o per la sua smisurata bellezza, fatto sta che la giovanissima valdostana decanta di un seguito davvero clamoroso. È proprio per questo motivo che, appena appresa la notizia dell’imminente chiusura del famoso e secolare cooking show di Rai Uno, tutto il suo tanto amato ed affezionato pubblico è rimasto letteralmente deluso da questa inaspettata decisione. Ecco, a proposito de La Prova del Cuoco: sapete che non è assolutamente la prima volta che la bellissima Isoardi si trova tra i fornelli del seguitissimo programma di mezzogiorno? Già nel 2008, infatti, Elisa vi fece un’apparizione. Ecco, ma com’era a quei tempi? Diamoci uno sguardo insieme.

Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco nel 2008: com’è cambiata

Come dicevamo precedentemente quindi, non è assolutamente la prima volta che Elisa Isoardi appare negli studi de La Prova del Cuoco. Ancora prima di prenderne le redini ufficialmente la scorsa stagione subito dopo l’addio di Antonella Clerici, l’ex fidanzata di Matteo Salvini ne è stata al timone già nel 2008. Quindi, se la matematica non è un opinione, ben 12 anni fa. Ecco, ma siete curiosi di vederla? Se, attualmente, la bellissima valdostana conta poco più di 35 anni, significa che più di 10 anni era davvero una ragazzina. Siete curiosi, quindi, di vederla? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Nel corso della puntata di Lunedì scorso, durante la quale, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, Claudio Lippi si è lasciato andare a delle splendide parole nei confronti di Elisa Isoardi, è stato mandato in onda un video che ripropone gli esordi della conduttrice a La Prova del Cuoco. Era Dicembre del 2008 e, con un’emozione visibile ad occhio nudo, la bellissima valdostana faceva il suo debutto nel cooking show. Ecco, una cosa che si nota immediatamente è la trasformazione subita in questi anni. Certo, è sempre bellissima, sia chiaro. Fatto sta che, ammettiamolo, ci sono alcune cose che sono cambiate. In primis, il look, da come si può vedere chiaramente. Tuttavia, il suo fascino è rimasto completamente invariato, no?

Che ne sarà di Elisa dopo La Prova del Cuoco?

Cosa succederà ad Elisa dopo la fine de La Prova del Cuoco? Ovviamente, al momento, non sappiamo nulla di certo. Fatto sta che, come raccontato in un nostro recente articolo, sembrerebbe che le sia stato proposto un programma più che secolare.