GF Vip, secondo una clamorosa indiscrezione, sembrerebbe che un’amata coppia sia in procinto di fare il suo ritorno nel reality: di chi parliamo.

Seppure manchino diversi mesi alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, è più che normale che, in questo ultimo periodo, inizino a vociferarsi i primi nomi che comporranno il cast. Già diverse settimane fa, infatti, vi abbiamo parlato di Cristina Buccino, Michela Quattrociocche e delle loro smentite. Adesso, invece, vi parleremo di un’indiscrezione che, senza alcun dubbio, ha spiazzato davvero tutti. Oltre a parlare di un’ipotetica partecipazione di Elisabetta Gregoraci, sembrerebbe che si stia prendendo in considerazione di far ritornare nel famoso reality di Canale 5 una coppia tanto amata e, soprattutto, tanto apprezzata dal pubblico italiano. A lanciare l’indiscrezione è stato TV Blog, ma vogliamo essere più precisi. Per questo motivo, com’è solito nostro fare, vi raccontiamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Gf Vip, si valuta l’ipotesi del ritorno di un’amata coppia: di chi si tratta

Una cosa è certa: così come la quarta, anche la quinta edizione del Grande Fratello Vip sarà davvero imperdibile. Anche perché, come dicevamo precedentemente, si prospetta un cast più che fenomenale. Non sappiamo esattamente chi siano tutti i concorrenti ufficiali, anche perché, fino a questo momento non c’è ancora nulla di certo. Fatto sta che, stando a quanto ha fatto sapere Tv Blog sul suo profilo social ufficiale, sembrerebbe che si stia valutando l’ipotesi di ‘arruolare’ nel cast una coppia da considerare, com’è giusto che sia, un unico concorrente. Ecco, ma di chi parliamo per essere più precisi? In questi ultimi giorni, sembrerebbe che sia spuntato il nome di Andrea Damante e Giulia De Lellis. Ecco, dopo essere ritornati felicemente insieme, potrebbe accadere che la coppia faccia il suo ritorno sul piccolo schermo? Ecco cosa ha risposto TV Blog.

Ecco, da come si può chiaramente leggere, non si hanno ancora notizie al riguardo. Non si sa, infatti, se realmente Andrea Damante e Giulia De Lellis possano fare il loro ritorno al Grande Fratello Vip. Reality a cui, come ricorderete senz’altro, hanno già partecipato a due anni di distanza e, quindi, a due edizioni completamente differenti. Tuttavia, sembrerebbe essere quasi certa l’ipotesi di far partecipare al reality una coppia.

Ma Giulia non doveva essere opinionista?

Non è assolutamente la prima volta che il nome di Giulia De Lellis venga accostato al Grande Fratello Vip. Come raccontato in un nostro recente articolo, sembrerebbe che Alfonso Signorini abbia preso in considerazione l’influencer romana nel ruolo di opinionista. Cosa accadrà, quindi? La vedremo, in compagnia del suo fidanzato Andrea Damante, come unico concorrente oppure nei panni di opinionista? Non ci resta che aspettare!