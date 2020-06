Kristen Stewart è stata scelta per interpretare il ruolo di Lady Diana nel film ‘Spencer’: il nuovo lavoro cinematografico del cileno Pablo Larrain

Kristen Stewart nel corso della propria carriera ha interpretato moltissimi ruoli diversi in svariate pellicole di successo. E’ stata una vampira, poi una scienziata, un’umana in una civiltà distopica e ancora tanto alto… C’è chi nel corso degli anni ha imparato ad amarla e chi invece proprio non ama il suo modo di recitare. Bellissima e androgina, ha uno sguardo magnetico e l’aria angelica, motivo per cui molti registi la desiderano per le loro pellicole. Tra gli ultimi film in cui ha recitato ci sono Charlie’s Angel e Underwater in cui interpreta una scienziata intrappolata in una base sottomarina che inizia ad imbarcare acqua e anche mostri sottomarini. L’attrice nonostante non abbia il favore di parte del pubblico continua a riscuotere successo e consensi tra gli ammiratori di sempre e anche tra i registi, tra cui anche Pablo Lorrain.

Kristen Stewart scelta per il ruolo di Lady D: il nuovo film di Pablo Larrain

Le trasposizioni cinematografiche di Lady Diana sono veramente tantissime, ma la sua storia non sarà mai abbastanza raccontata e il suo personaggio non sarà mai dimenticato. Donna, madre, Principessa, Lady Diana rappresentava la forza, la fragilità, il coraggio e la determinazione. Il suo carattere l’ha spesso messa in cattiva luce a palazzo Reale, eppure questo non le ha mai impedito di continuare a lottare per i propri ideali. Ed è per questo motivo che il regista ha dichiarato: “La mia generazione è cresciuta con un’idea molto precisa di quella che è una favola. Di solito, il principe trova la sua principessa, che diventa la sua sposa e, poi, la sua regina. Quando la principessa di turno decide di non voler diventare regina, ma di essere solo se stessa, la favola crolla. Sarà questo il cuore del mio film“. Un ruolo difficile quello che Lorrain ha deciso di affibbiare alla Stewart, giustificando la sua scelta dicendo che la scelta è ricaduta su Kristen Stewart perché risulta essere una donna misteriosa, fragile e al tempo stesso forte proprio come la defunta Lady Diana.

Nel nuovo film il regista Pablo Larrain ha deciso che non racconterà l’intera vita di Lady Diana ma solo alcuni aspetti. Non verrà infatti trattata la sua morte, né le altre conseguenze derivanti dal divorzio con Carlo Windsor. il regista ha deciso di dedicare tanto spazio all’amore per i figli William ed Harry, che è sempre stato forte e più grande di tutti. Nel film vedremo tre giorni in particolare, una delle ultime vacanze natalizie di Diana con i Windsor nella loro tenuta di Sandringham a Norfolk, in Inghilterra. ‘Spencer’ dovrebbe uscire tra la fine del 2021 e il 2022, le riprese dovrebbero iniziare infatti nei primi mesi del 2021, salvo imprevisti dovuti al Covid.