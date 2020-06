Maturità 2020, Manuela Villa pronta per l’esame: “Mi diplomo a 56 anni”

Maturità 2020, Manuela Villa è pronta a sostenere l’esame insieme a tantissimi altri ragazzi: “Mi diplomo a 56 anni”, il racconto della cantante e attrice

Nonostante le numerose incertezze di questo periodo successivo al Lockdown, finalmente gli studenti possono tornare in aula per poter sostenere l’esame di Maturità al fianco dei loro professori. Quello che è appena trascorso è stato un periodo molto incerto in cui sono stati proprio gli studenti a risentirne maggiormente. Fino a poche settimane fa aleggiava un’alone di incertezza sulla possibilità di effettuare o meno l’esame di Maturità. Con le giuste precauzioni sarà possibile arrivare nelle aule e affrontare quello che da sempre risulta essere un rito di passaggio tra la fase adolescenziale e quella adulta. Dopo l’esame di Maturità molti ragazzi si affacciano al mondo del lavoro, altri iniziano l’Università, altri entrambe le cose e altri ancora decidono di andar via dal proprio Paese. Oggi sono decine di migliaia gli studenti che entreranno a scuola per poter sostenere l’esame orale della maturità e tra questi vi è anche un personaggio dello spettacolo molto amato in Italia, Manuela Villa.

Gli esami di maturità sono iniziati proprio oggi e sono davvero migliaia gli studenti che inizieranno a sostenere la prova orale. Dopo tante incertezze alla fine si è ritenuto giusto non privare gli studenti di quest’esperienza. Con le dovute precauzioni sostenere l’esame è divenuto per fortuna possibile e tra i vari studenti che sosterranno l’esame c’è anche Manuela Villa. L’attrice e cantante figlia del grandissimo Claudio Villa, sosterrà la maturità proprio quest’anno. La cantante tanti anni fa frequentava l’istituto Rossellini di Roma, fu ammessa all’esame, si presentò il giorno della prova, ma non entrò in aula per la paura. La cantante ha deciso di raccontare la sua storia scolastica ai microfoni di RTL 102.5. In particolare ha dichiarato: “Avevo la testa da un’altra parte, adesso voglio riprendermi quello che avevo lasciato, voglio rimettermi in gioco… Vi sto ascoltando, io agli esami di maturità 2020 per riprendermi quello che negli anni di fuoco avevo perso. Sono emozionata come tanti ragazzi, sto vivendo l’ebrezza e la paura come una ragazzina, in una situazione paradossale, ma forte e unica”

La cantante è pronta per questo grande passo e per prendersi questa piccola grande soddisfazione personale.