Napoli- Juventus, finale Coppa Italia: chi canterà l’Inno d’Italia prima della partita? È un ex vincitore di Amici di Maria De Filippi

Questa sera, alle ore 21.00, ci sarà il fischio di inizio di Napoli – Juventus, la finale di Coppa Italia. Il match si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, senza pubblico, come previsto dalle norme anti-contagio. Ma i telespettatori potranno seguire la gara in chiaro su Rai Uno o in streaming, da qualsiasi dispositivo mobile, attraverso la piattaforma Raiplay. E prima di assistere all’attesissima sfida calcistica, come da tradizione, sarà eseguito l’inno nazionale. Chi sarà il cantante protagonista di questo suggestivo momento? Questa sera toccherà a un ex vincitore di Amici di Maria De Filippi. Scopriamo di chi si tratta!

Napoli- Juventus, finale Coppa Italia: Sergio Sylvestre canterà l’Inno d’Italia prima della partita

Mancano poche ore all’inizio di Napoli Juventus, l’atteso match valevole per la finale di Coppa Italia. Gli azzurri di Gattuso e i bianconeri di Sarri si sfideranno in una gara che, da sempre, è la più sentita tra i tifosi italiani. Chi riuscirà a conquistare l’ambito trofeo? Lo scopriremo tra qualche ora. E, come di consueto, prima della partita un artista si esibirà nel nostro inno di Mameli. Questa sera sarà Sergio Sylvestre, ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, dove ha trionfato nel 2016. Nato a Los Angeles ma trasferitosi in Italia definitivamente nel 2012, abbiamo visto Sergio anche sul palco dell’Ariston, nell’edizione del Festival di Sanremo del 2017. Questa sera, per il cantante, una splendida emozione in uno stadio Olimpico semivuoto. “Sarà un onore per me esibirmi sulle note dell’inno Nazionale del Paese che mi ha accolto a braccia aperte e che è diventato la mia casa”, scrive Sergio su Instagram qualche ora fa. Ecco il post:

Insomma, ci attende una serata ricca di emozioni. Appuntamento su Rai Uno alle ore 21 per una finale che si preannuncia imperdibile.