Eleonora Rocchini ed Oscar Branzani escono allo scoperto sui social: il commento dell’ex corteggiatrice per il napoletano lascia senza parole i fan!

Ritorno di fiamma tra due ex personaggi tanto amati di Uomini e Donne? La risposta potrebbe essere proprio si! Eleonora Rocchini ed Oscar Branzani si sono lasciati a fine estate 2019 condividendo anche i motivi e le discussioni sui social: ricorderanno tutti i botta e risposta tra l’ex corteggiatrice e la sorella di Oscar, Dalila, tramite Instagram story. Il gossip parlava di un presunto flirt tra Eleonora e l’ex fidanzato di Dalila. Insomma, non è finita pacificamente tra i due ma forse qualcosa sta cambiando! Gira voce da diversi giorni che tra i due si sia riaccesa la scintilla: si rincontrarono a Napoli per motivi di lavoro ma altri indizi sono spuntati i giorni seguenti! Poco fa sono usciti letteralmente allo scoperto: l’ex corteggiatrice ha commentato un post di Oscar pubblicato pochi minuti fa! Il web si è scatenato e l’ex tronista non perde tempo a replicare alle critiche. Curiosi di sapere cosa succede? Vi sveliamo tutto!

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini escono allo scoperto: il commento parla chiaro

E’ un’incredibile notizia quella di cui si sta parlando negli ultimi minuti: sembra che tra Oscar Branzani e Eleonora Rocchini si sia riaccesa la scintilla! L’ex tronista meno di un ora fa ha pubblicato un post con scritto: “La vita ne è una e per questo ho deciso di viverla nello stesso modo in cui uso il mio dito medio“. Tra i commenti ne è spuntato uno che ha lasciato senza parole i fan: quello di Eleonora! L’ex corteggiatrice, sua ex fidanzata, ha scritto in maiuscolo: “UOMO“.

Escono così allo scoperto i due ex protagonisti di Uomini e Donne che hanno fatto sognare migliaia di fan con la loro storia d’amore. Si è creata la polemica intorno all’accaduto ed Oscar ha cercato di rispondere a tutte le critiche. “Il cuore e’ l’organo e il muscolo più importante”, “Chi sei tu per dirmi cosa è meglio per me?” sono alcuni delle risposte di Oscar agli utenti che non condividono il loro ritorno di fiamma.

Oscar Branzani ed Eleonora avevano già lanciato qualche indizio: si sono mostrati nello stesso luogo tramite le Instagram story oppure hanno pubblicato negli ultimi giorni un selfie nello stesso ascensore! Dopo i rumors, sono usciti allo scoperto. Come andrà a finire? Lo scopriremo.