Sabrina Salerno: ‘Ho costretto mio padre a fare il test del DNA’, il dramma a Io e Te

Nel corso della puntata odierna di Io e Te, Sabrina Salerno ha raccontato a Pierluigi Diaco il suo dramma personale: le sue parole.

Da quando è terminato il programma pomeridiano di Caterina Balivo, a prendere il suo posto è stato Pierluigi Diaco. Per il secondo anno consecutivo, il famoso ed apprezzatissimo conduttore televisivo nonché seguitissimo giornalista è al timone del suo programma Io e Te. Nello studio televisivo, in compagnia di Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi intervista i più grandi e celebri personaggi della televisione italiana. Qualche giorno fa, ad esempio, è ‘toccato’ a Maurizio Costanzo raccontarsi e a svelare qualche piccolo dettaglio in più sulla sua vita ed, ovviamente, sul suo lavoro. Nella puntata odierna, invece, è stata ospite Sabrina Salerno. La bellissima cantante, nonché ex co-conduttrice del Festival di Sanremo, si è raccontata senza troppi filtri al conduttore televisivo. Svelando, così, un vero e proprio dramma personale. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Sabrina Salerno, il dramma confessato a Io e Te: le sue parole

Nel corso della puntata odierna di Io e Te, Pierluigi Diaco ha ospitato nel suo studio televisivo la grandissima Sabrina Salerno. In quest’occasione, la cantante si è raccontata, come è suo solito fare, senza troppi peli sulla lingua. Non soltanto, quindi, ha parlato del suo lavoro ed, ovviamente, della sua vita privata, ma anche della sua famiglia. Ed, in particolare, di un vero e proprio dramma personale. In diretta televisiva, l’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo si è completamente messa a nudo sul rapporto con suo padre. Stando a quanto ha raccontato, sembrerebbe che la cantante non abbia mai avuto un ottimo rapporto con il padre. Anche perché, come lei stessa ha svelato a Pierluigi Diaco, ‘forse sono stata un incidente’. Per tantissimi anni, quindi, la Salerno non ha avuto nessuno colloquio e rapporto con lui perché, nonostante fosse la sua fotocopia, l’uomo credeva che la cantante non fosse affatto sua figlia. È proprio per questo motivo che, dopo tantissimi anni, la Salerno l’ha obbligato a fare il test del Dna. Da questo momento, però, le cose sono nettamente cambiate. Ecco perché.

Dopo aver obbligato suo padre a fare il test del Dna e, quindi, a riconoscerla, Sabrina Salerno ha raccontato di quanto le cose siano cambiate da quel momento. Fino a quando, il 15 Marzo scorso, presa dal suo sesto senso, lo ha nuovamente chiamato. Ecco. È proprio in questa occasione che, come raccontato dalla diretta interessata a Io e Te, l’uomo le ha chiesto perdono. Insomma, un approccio di rapporto. Che, purtroppo, non è mai stato portato a termine. Dopo tre mesi, purtroppo, l’uomo è venuto a mancare. ‘Io ho perso l’occasione di poter ricostruire un rapporto’, ha concluso Sabrina.