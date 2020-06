Stash, spunta un video imperdibile di quando era bambino: “E’ un fortuna poter vedere queste immagini”, ecco l’emozionante post che il cantante ha pubblicato su Instagram.

Stash è stato uno dei concorrenti dell’edizione appena conclusa di Amici Speciali. Il programma andato in onda su Canale 5 per raccogliere fondi destinati alla Protezione Civile in questo periodo di emergenza Coronavirus, ha visto la partecipazione di una serie di ‘vecchie glorie’ del talent, tra cui anche il cantante napoletano, che è stato uno dei maggiori protagonisti. Scelto tra i 4 finalisti, Stash ha infatti deciso di rifiutare e lasciare il posto a un altro concorrente, motivando la decisione col fatto di aver già avuto tanto da quel programma e di voler dare la possibilità di vittoria a qualcun altro. Ma non è tutto. Il cantante è stato anche protagonista di un momento molto emozionante nel corso dell’ultima puntata dello show, quando Maria De Filippi gli ha fatto un dolce regalo, annunciando a tutti che presto diventerà papà. Insomma, è un momento d’oro per Stash, che condivide anche sui social la sua felicità. Poco fa, invece, ha pubblicato un video davvero imperdibile di quando era bambino: scopriamolo insieme!

Stash, spunta un imperdibile video di quando era bambino: “Qui avevo quasi 5 anni”, ecco l’emozionante post che ha pubblicato

Stash ha pubblicato sul suo profilo Instagram un simpatico video di quando era bambino. Il cantante è molto attivo sui social in questo periodo per lui molto positivo sia dal punto di vista personale che in ambito lavorativo, e ha voluto condividere con i suoi followers questo dolce ricordo, pubblicando un emozionante post. Nel video Stash ha meno di 5 anni, come lui stesso specifica nella didascalia, e finge di saperla suonare con maestria, imitando i movimenti del padre.

Davvero emozionante la didascalia che il cantante ha scritto sotto il suo post, nella quale ha sottolineato l’entusiasmo e i tanti sogni che aveva da bambino e che spera di non perdere mai: “I bambini sono i nostri veri insegnanti”, scrive Stash, “E’ una fortuna avere la possibilit di vedere queste immagini. Forse suonare è una delle poche cose che mi fanno vedere il mondo con gli occhi di quel bimbo..e voglio assolutamente continuare a imparare da quegli occhi”, ha poi aggiunto il cantante.

Inutile dire che il post di Stash ha ottenuto una vera e propria pioggia di like e commenti da parte di amici, fan e colleghi, che hanno apprezzato molto le sue parole e soprattutto il suo imperdibile video.