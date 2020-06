Stefano De Martino, il nuovo scatto pubblicato su Instagram preoccupa i fan: ecco il dettaglio che tutti hanno notato, pioggia di commenti per il conduttore di Made In Sud.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono senza dubbio i personaggi del momento. La crisi che sembra aver investito nuovamente il loro matrimonio a poco più di un anno dal ritorno di fiamma è sempre più sotto i riflettori. Le indiscrezioni sui motivi del loro allontanamento si rincorrono da settimane, ma al momento non ci sono notizie certe. Alcuni dicono che a mandarli in crisi sarebbe stato un tradimento di lui, mentre per altri sarebbero le ingerenze della famiglia Rodriguez ad aver provocato la momentanea rottura. I diretti interessati, per ora, rimangono in silenzio. Stefano è stato recentemente ospite di Mara Venier a Domenica In, ma non ha proferito parola sull’argomento, anche perché la conduttrice ha scelto di rispettare questo momento e di non fargli domande. Poco fa il conduttore di Made In Sud ha pubblicato un nuovo scatto sul suo profilo Instagram che ha preoccupato i fan per un particolare dettaglio: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Stefano De Martino, l’ultimo scatto pubblicato su Instagram preoccupa i fan: ecco il dettaglio che hanno notato tutti

Stefano De Martino è sempre molto presente e attivo sui social e anche in questo periodo di crisi con Belen Rodriguez continua a pubblicare foto e video della sua vita quotidiana, evitando però di parlare della situazione che sta vivendo. I suoi tantissimi followers stanno cercando di fargli sentire tutto il loro affetto e il loro sostegno, chiedendogli spesso nei commenti qualche delucidazione, ma il conduttore per ora continua a rimanere in silenzio. L’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram, però, ha decisamente fatto preoccupare i suoi fan per un dettaglio che non è affatto passato inosservato. Nel suo post, Stefano mostra l’abbondante piatto di pasta che sta per mangiare, e sorride guardando l’obiettivo. “La vita è una combinazione di pasta e magia“, scrive il ballerino nella didascalia, citando il grande Federico Fellini.

Ad attirare l’attenzione dei suoi fan, però, è l’espressione del viso di Stefano, che secondo tantissimi followers sarebbe triste e forzatamente sorridente. Il conduttore di Made In Sud appare visibilmente dimagrito e stanco, e sono tantissimi i fan che glielo fanno notare.

Questi sono solo alcuni dei numerosi commenti che hanno invaso il post di Stefano, sottolineandone l’espressione provata e apparentemente triste. Siete d’accordo anche voi?