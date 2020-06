Temptation Island, il video dall’aeroporto fa impazzire i fan: “Si parte”, il post di Filippo Bisciglia sui social.

Manca sempre meno all’inizio di una nuova scoppiettante edizione di Temptation Island. Mai come quest’anno, i fan non vedono l’ora di seguire le avvincenti avventure sull’isola delle tentazioni. Si, perché quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus, la realizzazione del reality era in forse. Tutto però è andato a buon fine e, a partire da martedì 7 luglio, inizierà il viaggio nei sentimenti per le nuove coppie. Un’edizione, quella di quest’anno, particolare: a quanto pare, infatti, saranno unite la versione classica e vip. Pertanto, troveremo coppie famose e coppie di ‘nip’ nella stessa edizione. I telespettatori non vedono l’ora di conoscere i nuovi protagonisti del docu-reality, e non sono i soli! Anche Filippo Bisciglia, conduttore del programma, non vede l’ora di tuffarsi in questa nuova avventura. E, proprio sul suo profilo Instagram, qualche ora fa, Filippo ha pubblicato un video che ha letteralmente mandato in visibilio i fan. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Temptation Island, il video dall’aeroporto fa impazzire i fan: “Si parte”, le parole di Filippo Bisciglia

“Mai come quest’anno non vedevo l’ora di potervi dire: partenza da Roma Fiumicino – destinazione Temptation Island!“. Queste le parole di Filippo Bisciglia, nel video ‘portafortuna’ che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Il conduttore di Temptation Island si trova proprio all’aeroporto, in attesa di volare proprio sull’isola delle tentazioni! Filippo ringrazia tutti coloro che si sono fatti sentire con messaggi sotto un post pubblicato ieri, il primo post ‘portafortuna’. “Ci servono i vostri auguri, siamo carichi, non vediamo l’ora di arrivare, non vedo l’ora di conoscere le coppie! Un bacio grande!“. Ecco il post pubblicato su Instagram:

In pochissimo tempo, il video ha ottenuto il pieno di likes e commenti. I fan non trattengono la gioia e non vedono l’ora di rituffarsi nelle intriganti vicende di Temptatiaon Island. “L’unica gioia di questo 2020!”, scrive qualcuno tra i commenti. Non ci resta, quindi che attendere qualche settimana per scoprire chi saranno le coppie ufficiali di questa nuova edizione. E, ovviamente, chi saranno i tentatori e le tentatrici che metteranno zizzania nel loro amore!

Notizie ufficiali non ce ne sono ancora, ma le indiscrezioni sul cast sono già tante: da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, a Manila Nazzaro e Luca Amoruso. E c’è chi ipotizza che, a Temptation Island, ritroveremo due coppie ( o quasi) di Uomini e Donne: Giovanna e Sammy, e Gemma e Nicola. Insomma, noi non vediamo l’ora di scoprirlo! Appuntamento il 7 luglio su Canale 5. Nel frattempo, vi aggiorneremo sulle anticipazioni. Stay tuned!