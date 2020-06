Uomini e Donne, la fine del trono di Daniele Dal Moro: parla la sua corteggiatrice Angelica Di Lagno, cos’ha raccontato sul loro percorso

Il percorso di Daniele Dal Moro sul trono di Uomini e Donne è durato davvero pochissimo, complice l’arrivo della quarantena in Italia. Il tronista aveva deciso di intraprendere questa nuova avventura dopo la fine della sua relazione con la vincitrice del Grande Fratello e sua compagna di avventure nella casa Martina Nasoni. Proprio la ragazza aveva avuto la possibilità in passato di poter intraprendere lo stesso percorso, ma scelse di non farlo per dare una seconda opportunità al rapporto con il Dal Moro. Conclusasi definitivamente la loro storia d’amore il ragazzo ha deciso di darsi una nuova possibilità partecipando al programma di Maria De Filippi. Qui nelle poche settimane che ha avuto a disposizione per conoscere le sue corteggiatrici, pareva aver legato abbastanza con Angelica Di Lagno, che scelse di corteggiarlo senza conoscere il suo passato in televisione. Tra loro ci fu subito un bel feeling che purtroppo si è interrotto a causa dello stop della trasmissione.

Uomini e Donne, Daniele Dal Moro: parla la corteggiatrice Angelica Di Lagno

Angelica Di Lagno adesso che è uscita di scena e Daniele Dal Moro non ha voluto riprendere il suo percorso all’interno della trasmissione di Uomini e Donne ha deciso di rispondere ad alcune domande dello staff di Isa e Chia. Il blog le ha infatti chiesto come è stato il suo percorso all’interno degli studi di Uomini e Donne, seppur per breve tempo. La ragazza ha risposto con molta semplicità alle domande poste. Infatti secondo lei ci sarebbe poco da dire visto che la conoscenza con Daniele è durata davvero poco. In particolare nel momento in cui le è stato chiesto quale impressione avesse avuto durante le prime uscite, la ragazza ha risposto: “Io sono una persona molto sincera e già dalla prima esterna gli ho detto subito che come prima impressione mi sembrava che gli piacesse stare al centro dell’attenzione e che sapendo di essere un bel ragazzo giocasse molto con questa cosa. Per carità non è una cosa negativa. Infatti poi ci siamo confrontati ma io ho sottolineato che non volevo che questo suo aspetto prendesse il sopravvento. Anche perché la prima volta che ci siamo visti io ero molto in difficoltà, non conoscevo lui, ero emozionata, c’erano le telecamere, era sicuramente un contesto a cui non ero abituata.”

E sulla fine del loro percorso la ragazza ha affermato di non aver più avuto notizie dal ragazzo. Inizialmente è stata la redazione a spiegarle che nonostante il contesto non fosse possibile metterli in contatto, poi con la fine della pandemia la cosa è continuata e quindi la ragazzi si è messa l’anima in pace.