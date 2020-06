Adriana Volpe sul rapporto col marito Roberto Parli: “Serve del tempo”, le parole della conduttrice.

È stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Parliamo di Adriana Volpe, pronta per tornare in tv con il nuovo programma Ogni mattina, dal 29 giugno su TV 8. Una splendida notizia per i fan della conduttrice, una delle concorrenti più apprezzate del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma, proprio al termine del GF Vip 4, le voci su una presunta crisi tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli si sono fatte sempre più insistenti. C’è anche chi ha parlato di separazione, ma la notizia è stata smentita quando la coppia, qualche giorno fa, si è mostrata insieme alla reunion degli ex gieffini a casa di Fabio Testi. Tuttavia, in un’intervista a Chi, la Volpe ha ammesso che il suo matrimonio sta effettivamente attraversando un momento non proprio semplice. Scopriamo cosa ha raccontato al settimanale.

Adriana Volpe sul rapporto col marito Roberto Parli: “Serve del tempo per avvicinarsi”

È crisi tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli? La voce di una rottura tra l’ex gieffina e il marito ha fatto il giro del web, nelle settimane successive alla fine del reality. Le ipotesi di separazione, però, sono state del tutto messe a tacere quando i due si sono mostrati insieme alla reunion in compagnia di alcuni ex del GF Vip. Nonostante ciò, la Volpe non ha negato che la coppia sta vivendo un momento delicato. Ecco le sue parole al settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Non nascondo che tra di noi ci siano state difficoltà, come ho detto ci sono stati lati di mio marito che io non conoscevo, sue reazioni dovute alla gelosia che mi hanno stupita e spiazzata.” Durante la partecipazione della conduttrice al GF Vip, infatti, Roberto si è mostrato più volte infastidito dalla vicinanza tra la Volpe e Andrea Denver, inviando anche una lettera alla moglie durante il reality. A Chi, Adriana aggiunge: “Che ci sia questo tipo di situazione non lo nascondo, io sono un libro aperto. Dateci il tempo di ricostruire, di rimetterci allineati. Serve del tempo per avvicinarsi , per ricostruire gli equilibri che, devo dire, sono stati messi a dura prova”.

Per tutti i fan della Volpe, non dimenticate l’appuntamento con Ogni mattina, a partire dal 29 giugno dalle ore 10 alle 14, su Tv8. La conduttrice sarà affiancata da Alessio Viola e ci saranno Aurora Ramazzotti e Flora Canto nelle vesti di inviate. Noi non vediamo l’ora di vedere di cosa si tratta! E voi, seguirete la nuova avventura televisiva di Adriana Volpe?