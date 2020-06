Pronto per le vacanze italiane? Ecco come ottenere il bonus vacanze da 500 euro: la guida per tutti gli italiani.

L’emergenza Coronavirus non ferma le vacanze degli italiani: il Decreto Rilancio del governo offre un contributo fino a 500 euro da utilizzare per soggiorni, alberghi, campeggi e villaggi turistici alle famiglie. Chi può richiederlo? Potranno ottenere il bonus i nuclei familiari con ISEE fino a 40 mila euro. Fu proprio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a rasserenare gli italiani sul tema ‘estate’: “L’Italia andrà in vacanza” sono state le parole del premier che ha ribadito più volte che le bellezze del nostro paese non rimarranno in quarantena. Si potrà andare al mare, in montagna e godere delle meraviglie italiane, anche grazie al bonus vacanze. I nuclei familiari con ISEE fino a 40 mila euro potranno richiedere un voucher da spendere per soggiornare in qualche luogo turistico. Ma come ottenerlo? Ve lo sveliamo subito.

Bonus vacanze, voucher da 500 euro per gli italiani: come ottenerlo

Il bonus da 500 euro per le vacanze messo a disposizione dallo Stato può essere richiesto solo dai nuclei familiari con ISEE fino a 40000 mila euro. Il bonus potrà essere richiesto e sarà erogato in forma digitale: come ottenerlo? Sul sito Agenzia delle entrate spiegano nel dettaglio come ricevere il voucher. E’ necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identità Elettronica). Quando si farà richiesta del bonus si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’ISEE. Il bonus sarà digitale e quindi non si dovrà stampare nulla: sarà a tua disposizione direttamente sullo smartphone e basterà mostrarlo all’albergatore quando dovrai pagare il soggiorno nella struttura dove intenderai trascorrere le tue vacanze. Per richiedere il voucher, bisogna installare ed effettuare l’accesso a IO, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA.

L’emergenza Coronavirus ha danneggiato la vita di migliaia e migliaia di cittadini oltre che l’economia ed il turismo. Tra i settori ad aver subito maggiormente la crisi è proprio quest’ultimo: per questo motivo il Governo ha deciso di inserire il bonus per spingere i cittadini a fare vacanze italiane. La misura dovrebbe essere la seguente: fino a un bonus di 500 euro per le famiglie con reddito Isee fino a 35 mila euro; 300 euro sarebbero destinati alle coppie e, infine, 150 euro per i single.