Chiara Ferragni e Fedez in viaggio a Roma per due giorni con gli amici: il dettaglio della mascherina che fa impazzire i fan e che spopola sul web…

Negli ultimi giorni hanno fatto particolarmente chiacchierare le visite guidate che i ferragnez si sono concessi nella bellissima Capitale. I due Infatti si sono recati a Roma per qualche giorno, e come anche spiegato Fedez sono ormai alcuni anni che i coniugi decidono di visitare le bellezze e i musei italiani. Qualcuno li ha molto criticati per aver prenotato un tour guidato all’interno dei Musei Vaticani mettendo in discussione la fattibilità del gesto. In realtà come hanno spiegato sia molti utenti sia anche il cantante, in realtà accedere ai Musei Vaticani è molto semplice, e prenotare una visita guidata privata con un esperto di storia dell’arte e di storia non è affatto dispendioso. Sul sito dei musei è infatti possibile prenotare una visita guidata per 4 persone al costo di €80 per circa 3 ore. I due coniugi però hanno deciso di non rispondere troppo agli haters che nelle ultime ore li hanno attaccati senza remore. Ma hanno voluto spiegare quanto sia importante conoscere le bellezze della propria città.

Chiara Ferragni e Fedez in viaggio a Roma: il dettaglio della mascherina

Non ci sono stati solamente commenti da parte degli haters sulla gita di Chiara Ferragni e Fedez in Vaticano, ma anche molti apprezzamenti da parte dei fan che li ringraziano per aver reso nota tanta bellezza. Si sa che spesso siamo proprio noi a non conoscere le bellezze del nostro Paese e invece dovremmo essere maggiormente turisti nelle nostre città. Tra i tanti commenti positivi alla coppia c’è sicuramente un dettaglio che a molti non è passato inosservato, anzi è diventato quasi un trend. In molti hanno infatti notato le mascherine rosa che la Ferragni e il marito indossavano Durante il tour guidato all’interno della Cappella Sistina. La maggior parte degli utenti si sta infatti chiedendo dove sia possibile reperire questo tipo di mascherine e di questo particolare colore. Non è da escludere che uno dei due diretti interessati possa semplificare il lavoro ai propri Followers indicando loro dove le hanno reperite.

A questo punto non ci resta che aspettare per capire se uno dei due risponderà alle curiosità degli utenti sulle mascherine rosa fashion.