Chiara Ferragni, il commovente ricordo su Instagram

Il commovente post su Instagram di Chiara Ferragni che ricorda il nonno oggi scomparso: le parole sono emozionanti.

Chiara Ferragni è una donna di grandissimo successo. Ha una carriera come influencer, fashion blogger, imprenditrice digitale che ha letteralmente spiccato il volo. La sua collection è al top delle vendite e il suo patrimonio diciamo che è piuttosto elevato! Da anni è infatti uno dei volti di riferimento del panorama della moda, ma non solo. È anche un riferimento per moltissime donne e uomini che la seguono tramite i profili social. Chiara nonostante il successo non si è mai dimenticata della famiglia e, anzi, coglie sempre l’occasione di ringraziare sua madre, le sue sorelle come Valentina Ferragni che compare spesso sui social e ricorda sempre con grande affetto anche i cari scomparsi. Proprio come ha fatto qualche ora fa nelle storie di Instagram.

Chiara Ferragni ricorda il nonno su Instagram

Se cerchiamo Chiara Ferragni su Wikipedia troviamo una marea di informazioni a riguardo. Come se fosse un blog personale! Ma in realtà sulla moglie di Fedez sappiamo molto perché Chiara aggiorna tutti su Instagram in merito a ciò che le accade. Proprio come è successo poche ore fa, quando ha ricordato il nonno scomparso. “Ci manchi, proteggici da lassù” scrive Chiara sul social network e tutti si stringono attorno a lei per darle forza. L’influencer ha voluto ricordare il nonno paterno scomparso in occasione di quello che sarebbe stato il suo compleanno e le accompagna con dolci dediche d’amore.

Il trailer del film di Chiara Ferragni

Il forte legame con la famiglia

Chiara, come vediamo e come abbiamo imparato un po’ a capire, è molto legata alla famiglia. Lo accennavamo all’inizio: oltre ad essere legata ovviamente al marito Fedez e al figlio Leone, ha un rapporto molto speciale e bellissimo sia con le sorelle che con i genitori, soprattutto con la mamma. Si tratta di una sorta di famiglia del Mulino Bianco la loro, se ci passate il termine. Sicuramente ci saranno anche delle difficoltà e degli screzi, ma ciò che la Ferragni comunica nelle sue storie è un profondo legame e un valore, quello della famiglia, che troppo spesso viene dimenticato.

Così, come la Cappella Sistina è andata in tendenza su Twitter dopo la visita dei Ferragnez, speriamo anche che l’amore per i propri cari torni “in voga” grazie a loro.