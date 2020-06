Una forte emozione per Chiara Ferragni: pochissime ore fa, sua sorella Francesca si è laureata, le immagini imperdibili su Instagram.

È una delle influencer più amate ed apprezzante, Chiara Ferragni. Con un profilo Instagram che conta più di 20 milioni di followers, la bellissima moglie di Fedez decanta di un successo davvero stratosferico. Che, tra l’altro, non perde mai occasione di poter condividere con chi, da diversi anni a questa parte, l’ha sostenuta e supportata. Sul suo canale social ufficiale, infatti, la giovanissima Ferragni racconta davvero di tutto. A partire, quindi, da incredibili e stratosferici scatti fotografici, che, come raccontato in diversi nostri articoli, non fanno altro che mettere in evidenza sempre di più la sua smisurata bellezza. Fino a ritratti di vita lavorativa e quotidiana. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, Chiara non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi fan un momento davvero gioioso per lei e per tutta la sua famiglia. Sua sorella Francesca, infatti, si è laureata. E lei, com’è giusto che sia, ha voluto immortalare questo momento nei migliori dei modi.

Chiara Ferragni, sua sorella Francesca si è laureata: le immagini

Un’emozione davvero indescrivibile, c’è da ammetterlo. Ed è proprio per questo motivo che, sul suo canale social ufficiale, Chiara Ferragni non ha potuto fare a meno di condividerlo con i suoi sostenitori. Sua sorella Francesca, come dicevamo precedentemente, si è laureata. E, quindi, l’influencer ha voluto ampiamente documentare questo emozionante momento. Tramite diverse foto condivise sul suo account Instagram ufficiale, la bellissima moglie di Fedez ha voluto condividere questa grande gioia con tutti i suoi sostenitori. Una seduta di laurea, dobbiamo ammetterlo, davvero ‘particolare’ ed inedita. A causa dell’emergenza Coronavirus, come ben sapete, tutte le sedute di laurea non possono essere affatto svolte in aula regolarmente, bensì soltanto da remoto. Ed è proprio questo che è capitato anche a Francesca Ferragni. Che, in diretta dalla sua abitazione, ha discusso la tesi, riuscendo ad ottenere, tra l’altro, il massimo del punteggio.

Insomma, da come si può chiaramente immaginare, l’emozione provata quest’oggi, grazie alla laurea di Francesca Ferragni, è stata davvero immenso. È proprio per questo motivo che, com’è suo solito fare, la giovanissima Chiara ha voluto rendere partecipi tutti i suoi sostenitori. Inutile a dirvi, ovviamente, che, in un batter baleno, tutti i suoi followers si sono riversati sotto i post in questione per fare i complimenti alla bellissima Francesca. Che, nonostante il drammatico e difficile periodo nazionale, è riuscita a portare a termine un percorso di studio per nulla facile e, soprattutto, nel migliore dei modi. A tutti questi, com’è giusto che sia, si aggiungono anche i nostri: complimenti vivissima, cara Francesca!