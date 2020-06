Emma Marrone in spiaggia: mangia gamberetti e slaccia il costume, followers incantati dagli scatti che la cantante ha appena pubblicato su Instagram.

Emma Marrone è sempre presente e attiva sui social e ama condividere con i suoi fan tutto quello che fa. La cantante ha un rapporto davvero molto bello e intenso con i suoi followers, che superano i 4 milioni e mezzo. Numeri importanti, insomma, che dimostrano l’enorme successo di Emma e l’affetto con cui i fan la seguono. Il profilo Instagram della cantante è costantemente aggiornato con foto e video che mostrano momenti di lavoro, ma anche di vita quotidiana. Sui social Emma ha raccontato mesi fa di avere un problema di salute, e sempre tramite i social ha tenuto informati e aggiornati i suoi fan in tutti questi mesi, fino alla splendida notizia di qualche giorno fa, quando ha raccontato che il suo ultimo controllo medico è andato molto bene. Insomma, Emma condivide di tutto con i suoi followers. Nell’ultimo post che ha pubblicato, la cantante è nel suo Salento, in spiaggia, e si è lasciata immortalare in diverse pose, incantando i suoi fan: scopriamo insieme gli scatti che ha pubblicato.

Emma Marrone sa sempre come strappare un sorriso e incantare i suoi fan. La cantante è sempre molto attiva e presente sui social e condivide molto del suo quotidiano con i followers. Poco fa, ad esempio, ha postato sul suo profilo Instagram una serie di scatti davvero imperdibili, nei quali è in spiaggia nel suo Salento. Le immagini sono davvero incantevoli, perché mostrano una Emma particolarmente serena e rilassata, ma soprattutto felice di essere a casa, come lei stessa scrive nella didascalia del post: “Ordine del giorno: mangiare una frittura davanti al mare e lasciare che la salsedine si impossessi di tutto il mio corpo. Evviva”, queste le sue parole. Nella prima foto, infatti, Emma mostra con orgoglio il suo piatto di frittura di pesce, pronta a mangiare un gamberetto. Nella foto successiva, invece, è in primo piano con i capelli spettinati e il costume evidentemente slacciato, probabilmente per ottenere un’abbronzatura più omogenea.

Inutile dire che gli scatti hanno incantato i followers della Marrone, i quali hanno invaso il post di like e commenti in pochissimo tempo, felici di vederla così bella e soprattutto rilassata.