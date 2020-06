Pochissime ore fa, Enrico Nigiotti ha rotto il silenzio dopo l’indagine per frode assicurativa: ecco le parole dell’ex cantante di Amici.

A poche ore di distanza dalla notizia che vedeva Enrico Nigiotti indagato di frode assicurativa, l’ex cantante di Amici ha rotto il silenzio sul suo canale social ufficiale. Sempre molto attiva con i suoi numerosi sostenitori, il bel livornese non ha potuto fare a meno di intervenire in merito alla faccenda. Ed, ovviamente, raccontare la sua verità. In questa recentissima Instagram Stories, com’è giusto che sia, la voce del singolo musicale ‘Baciami Adesso’ ha voluto fare chiarezza sulla vicenda. Raccontando, quindi, a tutti i suoi sostenitori di essere completamente estraneo ai fatti. Ma non solo. In questa immagine postata sul suo canale social ufficiale, Enrico non ha potuto fare a meno di spiegare, quindi, la vera realtà dei fatti subito dopo l’indagine per frode assicurativa. Ecco le sue prime parole.

Enrico Nigiotti dopo l’indagine di frode assicurativa: le sue parole

Di fronte ad una notizia del genere, Enrico Nigiotti non poteva affatto non intervenire. Come raccontato in un nostro recente articolo, in seguito ad un’attenta indagine dei carabinieri di Livorno, l’ex cantante di Amici è stato indagato per frode assicurativa. È proprio per questo motivo che, di fronte a questa accusa, il cantante di ‘Nonno Hollywood’ e di tantissimi altri successi musicali, non ha potuto fare a meno di intervenire. E, com’è giusto che sia, raccontare la sua versione di fatti. A differenza degli altri coinvolti, circa 72, Enrico non ha subito alcuni tipo di provvedimento cautelare. Tuttavia, però, l’indagine è in completo svolgimento. Ecco, ma cosa ne pensa il bel Nigiotti di tutto questo? Ecco le sue parole su Instagram.

Da quanto si evince chiaramente da questa recentissima Instagram, Enrico Nigiotti si è completamente dichiarato estraneo ai fatti. Certo, un anno fa è stato vittima di un incidente, ma ‘ha sempre reagito nel pieno rispetto della Legge’. Pertanto, continua a dichiarare l’ex cantante di Amici: ‘Confido di poter il prima possibile la mia posizione, ma devo ricostruire ancora i fatti e recuperare i documenti relativi al risarcimento del danno derivante dal sinistro’. Infine, poi, conclude: ‘Ho piena fiducia nella Magistratura’.