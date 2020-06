Franco Carrisi, l’impensabile retroscena sulla sua vita amorosa: il passato con la sorella di Romina Power che nessuno si aspetterebbe mai

Chi non conosce le doti canore e la fama di Albano Carrisi probabilmente mente. Il suo successo è indiscutibile e riconosciuto in tutto il mondo e con lui anche l’ex moglie Romina Powers. I due hanno incantato ed emozionato il mondo con le loro voci e la loro storia d’amore, che dura negli anni, nonostante gli alti e bassi e la presenza dell’attuale compagna di Albano, Loredana Lecciso. I due hanno avuto 4 splendidi figli, che hanno deciso di non seguire le orme dei genitori e quindi non dedicarsi alla musica. Al Bano e Romina hanno iniziato la loro carriera insieme e insieme l’hanno costruita fino a quello che oggi è il loro grande successo planetario, ma non tutti sanno che prima di essere un duo, hanno avuto l’occasione di lavorare con un’altra coppia di cantanti. Al”epoca furono definiti gli ABBA Italiani, non solo per la bravura, ma anche per il feeling che c’era tra di loro.

Franco Carrisi, il retroscena sulla sua vita amorosa: il passato con la sorella di Romina Power

In pochi sanno che il quartetto degli ABBA Italiani era formato da Al Bano Carrisi, Romina Power, la sorella Taryn Power e il fratello di Al Bano, Franco Carrisi. Il quartetto era davvero sensazionale e insieme sfornarono diverse canzoni di successo. E proprio in merito a questo gruppo musicale, si è esposto proprio Franco Carrisi che in esclusiva sul settimanale Oggi ha deciso di raccontare un indiscrezione davvero inedita. Franco ha rivelato a ‘Oggi’ che all’epoca il quartetto con il disco che incisero fecero il giro di tv e giornali rosa. In particolare rivela: “La canzone si chiamava Taca, taca, banda, fu un grande successo: eravamo gli Abba italiani, trionfammo in tutta Europa; in Spagna fummo primi classifica… Girare l’Europa tutti e quattro insieme fu un’esperienza bellissima. Quella del quartetto fu un’idea di Romina, che forse sperava anche in un fidanzamento tra me e sua sorella. Ma io e Taryn non siamo stati mai fidanzati, a livello caratteriale non ha funzionato, eravamo troppo diversi”

Attualmente il quartetto ovviamente non lavora più insieme e per chi sperava di leggere di una storia d’amore tra Franco e Taryn, purtroppo dovrà ricredersi. Già perché come ha dichiarato in primis lui, le divergenze caratteriali e personali erano decisamente tante.