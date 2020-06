Le Donatella, Silvia Provvedi è diventata mamma: oggi 18 giugno 2020 è nata la piccola Nicole.

“Il giorno più bello della nostra vita. Benvenuta amore!”. È con queste poche e semplici parole che Silvia Provvedi annuncia la nascita della sua prima figlia Nicole. La gemella del duo Le Donatella era in dolce attesa di una bambina dal suo compagno Giorgio De Stefano. Ed oggi, 18 giugno 2020, è arrivato il grande giorno. L’annuncio è arrivato sul profilo Instagram che Silvia ha in comune con l’amata sorella Giulia, che come ha spiegato Silvia, per la piccola sarà, più che una zia, una seconda madre. Nel post pubblicato poco fa sui social, uno scatto in bianco e nero della manina della neonata.

Le Donatella, Silvia Provvedi è diventata mamma: è nata la piccola Nicole

Finalmente la notizia che tutti aspettavano. Oggi, 18 giugno 2020, è nata la figlia di Silvia Provvedi e Giorgio De Stefano. Una gioia immensa per la Donatella, che in questi mesi ha condiviso con i fan le emozioni della sua prima gravidanza. Emozioni che oggi hanno raggiunto l’apice, con l’arrivo della piccola Nicole. Sul profilo Instagram delle Donatella, è arrivato pochissimo fa l’annuncio ufficiale. Dopo tanti scatti in cui la bellissima Silvia ha mostrato il suo pancione, è arrivata la foto più dolce, quella che tutti attendevano. Il post è stato letteralmente invaso dai messaggi e dagli auguri dei fan, che hanno voluto far sentire tutto il loro affetto alla neo mamma. Una pioggia di cuoricini per l’arrivo piccola Nicole!

Non possiamo che unirci all’ondata di amore dei followers di Instagram e mandare i nostri migliori auguri ai neo genitori Silvia e Giorgio. E benvenuta al mondo piccola dolce Nicole!