In una recente intervista, Pago è ritornato a parlare di Alessandro Graziani: ecco le nuove e sorprendenti dichiarazioni dell’ex di Serena Enardu.

In questo ultimo periodo, Pago ha fatto tantissime parlare di sé. Non soltanto per l’uscita del suo nuovo singolo musicale e del suo primo libro ‘Vagabondo d’amore’, ma anche per l’ulteriore rottura con Serena Enardu. A distanza di pochi mesi dalla loro riappacificazione nella casa del Grande Fratello Vip, la storia d’amore tra i due ex protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island Vip è giunta nuovamente al termine più di un mese fa. Quando, come raccontato dal cantautore sardo, ha scoperto qualcosa di completamente nuovo sul rapporto che l’ex tronista di Uomini e Donne aveva instaurato con Alessandro Graziani subito dopo il programma di Canale 5. Diversa, invece, la ‘versione’ della Enardu. Che, in una recente intervista per Uomini e Donne Magazine, ha raccontato per filo e per segno come sono andate realmente le cose. Ecco, a proposito di Alessandro, in una sua recentissima intervista per Super Guida Tv, Pago è ritornato a parlare di lui. Ecco cosa ha dichiarato in merito.

Pago ritorna a parlare di Alessandro Graziani: le sue parole

Subito dopo le dichiarazioni di Pago sul vero motivo della rottura con Serena Enardu, anche Alessandro Graziani è voluto intervenire al riguardo. Chiamato nello studio di Uomini e Donne per fare chiarezza al riguardo, l’ex corteggiatore di Giovanna Abate ha ampiamente spiegato che, tra lui e la sarda, non c’è mai stato nulla. Certo, si sono incontrati un paio di volte dopo la fine di Temptation Island Vip, ma nulla più. Insomma, sembrava che la questione fosse terminata qui. Invece, in una recente intervista per Super Guida Tv, Pago è ritornato a parlare della vicenda. Dopo aver parlato della sua nuova esperienza da scrittore, il cantautore ha risposto ad una domanda specifica sull’ex tentatore di Temptation. Ecco cosa ha risposto lui.

‘Hai avuto modo di confrontarti con Alessandro?’, recita la domanda di Super Guida Tv. Precisa e dettagliata è stata la risposta di Pago. ‘Non mi interessa arrivare ad un confronto con lui. Io vivo la mia vita e non guardo quella degli altri. Non so gli altri cosa dicano e cosa facciano. Non mi interessa perché ho la mia di vita che mi preoccupa’, queste le parole del cantautore sardo su un ipotetico confronto con Alessandro Graziani.