Pago sul trono di Uomini e Donne? Arriva la risposta del cantante, ex concorrente del Grande Fratello Vip.

È stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, insieme a quella che è ormai ( di nuovo) la sua ex. Parliamo di Pago, che nella casa più spiata della tv si era ricongiunto con Serena Enardu, dopo la rottura in seguito alla partecipazione a Temptation Island Vip. Un ritorno di fiamma che non è durato molto. Nuovi litigi e vecchi rancori hanno allontanato nuovamente i due, che sembrano essere sempre più distanti. Al di là della burrascosa vita sentimentale, per Pago, in questi giorni, è arrivata una splendida notizia: il suo primo libro Vagabondo d’amore è uscito proprio qualche giorno fa. Ma dopo l’esperienza a Temptation Island e al GF Vip, il cantante pensa di tornare in tv? A rispondere è stato proprio lui, in un’intervista a Superguidatv. Si è parlato anche dell’ipotesi ‘trono’ di Uomini e Donne…

Pago sul trono di Uomini e Donne? La risposta del cantante: “Non mi ci vedo proprio”

Prima a Tempation Island Vip, poi al Grande Fratello Vip, Pago si è fatto conoscere ed apprezzare sul piccolo schermo. E nonostante con Serena Enardu non sembra esserci stato lieto fine ( almeno per ora), il cantante può contare sull’affetto di una vera e propria schiera di fan. Che lo sostengono e lo seguono attraverso i suoi profili social. Ma in tanti, tra i fan, si sono chiesti: rivedremo Pago in tv? Ebbene, a parlare di questo è stato proprio il cantante, intervistato da Superguidatv. Innanzitutto, Pago rivela cosa gli piacerebbe fare in tv: “Non posso che citare le trasmissioni che si occupano di talent musicali come Amici e Xfactor. Mi piacerebbe portare la mia esperienza e confrontarmi con dei giovani ragazzi. Sogno di fare il giudice in un talent.” Questo il desiderio del cantante, che, però, non esclude la possibilità di partecipare a un altro reality show: “A priori non dico di no, il Grande Fratello è stata un’esperienza incredibile. I reality sono esperienze di vita e se si ha l’occasione di farli, perché no?”

Ciò che invece Pago sembra escludere del tutto è l’ipotesi di vederlo nel ruolo di tronista a Uomini e Donne: “Non credo di essere adatto e di avere la faccia per fare un’esperienza di questo tipo. Non mi ci vedo proprio”. E a voi piacerebbe rivedere Pago in televisione?