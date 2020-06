Sergio Sylvestre ha cantato l’Inno d’Italia prima del fischio d’inizio di Napoli-Juve allo stadio Olimpico di Roma: prima dell’inizio della finale di Coppa Italia, l’ex Amici ha sbagliato l’esibizione per l’emozione.

Il Napoli vince la Coppa Italia ai rigori: gli azzurri hanno alzato al cielo di Roma il trofeo nazionale in uno stadio completamente vuoto. Vista l’emergenza Covid-19 il big match si è svolto a porte chiuse, in un clima quasi surreale: prima del fischio d’inizio, a cantare l’inno italiano è stato Sergio Sylvestre, l’ex allievo di Amici che purtroppo ha avuto un piccolo inconveniente proprio durante la sua esibizione. Il giovane ha avuto qualche secondo di esitazione: è stato bersagliato sul web per quanto accaduto, ecco le sue parole.

Coppa Italia, Sergio Sylvestre sbaglia l’Inno d’Italia: “Mi sono bloccato”, il cantante confessa

Sergio Sylvestre ha cantato l’Inno di Italia prima del fischio di inizio della finale di Coppa Italia, Napoli-Juventus. In un clima surreale, senza tifosi e nel silenzio assoluto, l’ex allievo di Amici si è fatto prendere dall’emozione ed al momento de ‘Le porga la chioma’, ha sbagliato l’attacco. Dopo un piccolo momento di esitazione ha ripreso a cantare. E’ stato un episodio intenso che lo stesso cantante ha voluto commentare sui social con queste parole: “L’emozione era molto forte, grazie”. Purtroppo sono stati in molti a criticare il piccolo momento di esitazione: nel post su Instagram pubblicato da Sergio prima di esibirsi, molti utenti social lo hanno insultato e provocato. “L’hai sbagliato, potevi almeno impararlo” scrive qualcuno. Il Sylvestre così ha voluto raccontare della sua grande emozione che ha vissuto: lo stadio vuoto e l’eco sono stati due fattori che lo hanno fatto ‘bloccare’. Ecco le sue parole dette nelle IG story:

“È stata una serata molto emozionante, non sono mai stato così emozionato neanche quando sono stato ad Amici o a Sanremo. Sentire questo eco così forte, in uno stadio così vuoto mi ha fatto bloccare. Mi è venuta una tristezza molto forte, queste cose qui mi bloccano, perché mi coinvolge tanto. Vedere un palco così vuoto è un peccato solo questo”.