Temptation Island, Manila Nazzaro probabile concorrente: l’ex Miss Italia svela un doloroso retroscena sul suo precedente matrimonio, ecco le parole sull’ex marito.

L’ex Miss Italia Manila Nazzaro sarà molto probabilmeente una delle protagoniste della prossima edizione di Temptation Island. Secondo le indiscrezioni, infatti, la conduttrice televisiva, nonché speaker radiofonica, dovrebbe far parte del cast del reality per le coppie, insieme al compagno Lorenzo Amoruso, ex calciatore e attuale dirigente sportivo. Sull”isola delle tentazioni’ insieme a loro potrebbero approdare anche Giulia Cavaglià e Francesco Sole e Antonella Elia e Pietro Delle Piane, ma al momento non ci sono notizie ufficiali in merito. La Nazzaro e Amoruso sembrano una coppia felice e affiatata. Prima del noto dirigente sportivo, però, Manila è stata sposata con un altro ex calciatore, Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli. Il matrimonio è finito nel 2017, e recentemente l’ex Miss Italia ha svelato alcuni dolorosi retroscena sulla sua separazione: ecco le sue parole sull’ex marito.

Temptation Island, Manila Nazzaro svela un doloroso retroscena sulla separazione dall’ex marito: ecco le sue parole

L’ex Miss Italia Manila Nazzaro, che secondo le indiscrezioni starebbe per approdare a Temptation Island insieme al suo compagno Lorenzo Amoruso, ha alle spalle un matrimonio finito con l’ex calciatore Francesco Cozza. I due si sono separati nel 2017, dopo 12 anni. Tra i motivi della rottura, il tradimento subito dalla Nazzaro, che in un’intervista a ‘Diva e Donna’ ha svelato alcuni dolorosi retroscena sulla sua separazione: “Ho scoperto su Instagram che lui aveva un’altra famiglia. Una botta fortissima. Meritavo almeno un po’ di sincerità”, ha raccontato Manila al noto settimanale. Una scoperta davvero pesante, insomma, per l’ex Miss Italia, che ha dovuto fare i conti con una realtà decisamente difficile da digerire. Ad oggi, a quanto pare, tra lei e l’ex marito non ci sono più rapporti, se non per quello che riguarda i loro figli: “Sono sereni”, ha spiegato la Nazzaro, che invece ha ritrovato il sorriso accanto a Lorenzo Amoruso.

I due potrebbero essere una delle coppie di Temptation Island. Cosa ne pensate di questa possibilità?