Uomini e Donne, perché Daniele Del Moro ha abbandonato il trono? Il vero e proprio motivo è stato svelato soltanto adesso: i dettagli.

Dopo la sua recentissima esperienza al Grande Fratello 16, Daniele Dal Moro è stato uno dei tronisti della seconda parte di Uomini e Donne. In compagnia di Sara, Giovanna e Carlo, l’ex gieffino ha voluto partecipare al dating show di Canale 5 per cercare l’amore della sua vita. Tuttavia, nonostante il suo percorso stesse procedendo piuttosto bene e, d’altra parte, Daniele avesse ampiamente dimostrato il suo interesse verso diverse ragazze, la sua permanenza all’interno dello studio televisivo è terminata improvvisamente. Certo, c’è stata l’emergenza Coronavirus di mezzo. E, così come la romana e il bel Pietropoli, anche il giovane Dal Moro non ha potuto affatto continuare il suo trono. Tuttavia, a differenza di questi ultimi due che, nelle ultime due puntate, hanno fatto le loro scelte, Daniele ha deciso completamente di abbandonarlo. Ecco, ma perché? Ve lo siete mai chiesto? Ebbene. Adesso possiamo darvi una risposta. A fare chiarezza sulla vicenda è stata la redazione stessa del programma. Che, su Uomini e Donne Magazine, ha svelato il vero motivo dell’abbandono di Daniele.

Daniele Dal Moro ha abbandonato il trono, perché? Il motivo

A differenza di Giovanna Abate, Sara Shaimi e Carlo Pietropoli, che, nelle ultime puntate, hanno avuto la possibilità di compiere le loro scelte, Daniele Dal Moro ha deciso di abbandonare definitivamente il trono durante l’emergenza Coronavirus. Ecco, ma perché? In realtà, avevamo intuito che qualcosa non fosse andato per il verso giusto perché, ancora prima che gli altri suoi compagni di viaggio aprissero il loro cuore alla loro rispettiva scelta, Daniele era apparso inaspettatamente sul suo canale social ufficiale con un post abbastanza esaustivo e chiaro. Ecco, la domanda adesso sorge più che spontanea: cos’è accaduto? Perché l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di abbandonare il trono? A svelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stata la redazione stessa del programma. Che, nel recentissimo numero di Uomini e Donne Magazine, ha spiegato il vero motivo del suo abbandono.

Ecco. Perché, quindi, Daniele Dal Moro ha abbandonato il trono di Uomini e Donne? Stando a quanto si apprende da Uomini e Donne Magazine, sembrerebbe che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip abbia deciso di abbandonare il trono perché, a differenza dei suoi compagni di viaggio, aveva iniziato il suo percorso nel dating show da meno tempo rispetto a loro. ‘I tempi quindi non erano maturi per conoscere una persona al di fuori dello studio’, si legge sulle pagine del settimanale del programma di Maria De Filippi. Chissà, potrà essere il tronista della prossima stagione? Staremo a vedere!