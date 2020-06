Uomini e Donne, Nicola Vivarelli: un dettaglio sui social non sfugge, c’entra Gemma Galgani; ecco cosa è successo.

Una scoppiettante stagione di Uomini e Donne si è appena conclusa, ma i fan sentono già la mancanze dell’amatissimo programma di Maria De Filippi. Un programma che, nelle puntate finali, ha visto nascere ben tre coppie: Sammy e Giovanna, Sonny e Sara e Cecilia e Carlo. Tre scelte meravigliose, con altrettanti ‘sì’ finali. Ma per quanto riguarda il Trono Over? Ebbene, la storia che ha coinvolto maggiormente il pubblico è stata senza dubbio quella tra Gemma Galgani e il giovane Nicola Vivarelli. Al termine del programma, i due non erano ancora una coppia, ma pare proprio che la loro conoscenza stia proseguendo! Nei giorni scorsi, Nicola ha smentito una notizia che parlava di una vacanza per due già programmata, ma ha parlato di alcune sorprese che ha in serbo per la dama. Insomma, tra i due non è affatto finita! A dimostrazione di questo, poco fa, è arrivato un clamoroso indizio proprio dal profilo social del bel ‘Sirius’. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Uomini e Donne, Nicola Vivarelli: un dettaglio sui social non sfugge, è a Roma con Gemma

Come prosegue la frequentazione tra Gemma e Nicola ora che Uomini e Donne è terminato? In tanti se lo chiedono. E la risposta sembra essere sempre più chiara! La ‘coppia’ sta continuando a vedersi, anche senza le telecamere. Nonostante la notevole differenza di età e lo scetticismo di gran parte del telespettatori, i due protagonisti di Uomini e Donne sembrano essere convinti di proseguire la loro conoscenza. E, proprio pochissimo fa, sul profilo di Nicola è apparso qualcosa che non poteva passare inosservato. Su Instagram, il marinaio ha pubblicato un video nelle sue stories, nel quale inquadra la bellissima Piazza del Popolo a Roma. “Cosa fanno qua?”, chiede Nicola. E indovinate un po’ chi è che risponde alla sua domanda? Proprio lei, Gemma. La voce della dama è inconfondibile: “I concerti”, è la risposta. Insomma, Gemma e Nicola sono insieme a Roma in questo momento!

E sul web iniziano le prime ipotesi. La pagina ‘Uominiedonneclassicoevoer” ad esempio parla della possibile partecipazione della coppia alla prossima edizione di Temptation Island. La coppia potrebbe trovarsi a Roma proprio per sbrigare le ultime cose agli studi per poi volare per la Sardegna. Sarà davvero cosi?Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprirlo! La nuova edizione di Temptation Island partirà il prossimo 7 luglio. A voi piacerebbe vederli insieme nel reality di Canale 5?