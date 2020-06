Alessia Marcuzzi rischia di farsi male: inconveniente mentre è in strada con le amiche, ecco cos’è successo alla conduttrice, il video su Instagram.

Alessia Marcuzzi è stata protagonista di un piccolo imprevisto ieri sera, durante un’uscita con le sue amiche. La conduttrice è sempre molto presente e attiva sui social e usa il suo profilo Instagram da oltre 4 milioni e mezzo di followers per mostrare ai suoi fan tutto quello che fa, sia in ambito lavorativo che nella sua vita quotidiana. Nel lungo periodo di emergenza Coronavirus, ad esempio, la Marcuzzi ha condiviso diversi video nei quali ha mostrato la sua vita durante il lockdown, tra balli scatenati in salotto, relax e pulizie domestiche. Insomma, Alessia è molto aperta con i suoi fan e mostra loro tutto quello che le succede. Ecco perché ha deciso di condividere anche il piccolo inconveniente che le è capitato qualche ora fa. Nulla di grave, fortunatamente, ma la conduttrice ha rischiato di farsi male: scopriamo insieme cos’è successo nel dettaglio.

Alessia Marcuzzi rischia di farsi male: ecco l’inconveniente che le è capitato durante l’uscita con le amiche

Alessia Marcuzzi si è dedicata ieri sera ad un’uscita con alcune amiche, condividendo diversi momenti della sua serata anche con i suoi affezionatissimi followers, che sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che le accade. Tante le foto e i video che la conduttrice ha pubblicato sul suo profilo e nelle sue storie Instagram, mostrando tutto il suo relax e il divertimento. Non è mancato anche un post dedicato alle bellezze di Roma, nel quale Alessia ha pubblicato una serie di scatti di piazze e bellissimi monumenti della Capitale, sottolineandone la bellezza e la magia: “Roma…bellezza infinita”, ha scritto la Marcuzzi nella didascalia del suo post. Tra le foto, però, è spuntato anche un particolare video, nel quale la conduttrice ha rischiato di farsi male a causa di un piccolo inconveniente che le è capitato mentre passeggiava.

Nel video in questione, infatti, la conduttrice viene ripresa di spalle mentre passeggia per le strade semi deserte di Roma. A un certo punto, però, si gira verso la telecamera e si spaventa per un attimo, perché le passa accanto una persona su un monopattino elettrico, che quasi la sfiora: “Oddio, pensavo mi mettesse sotto”, dice la Marcuzzi, divertita e ‘spaventata’ allo stesso tempo.

Inutile dire che il post della conduttrice ha ottenuto una vera e propria pioggia di like e commenti in pochissimo tempo, diventando presto virale.