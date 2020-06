Alex Zanardi è coinvolto in un grave incidente con la sua handbike: il campione paraolimpico è stato trasportato in ospedale in elicottero.

Una notizia dell’ultima ora davvero sconvolgente: Alex Zanardi è stato coinvolto in un gravissimo incidente stradale. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il campione paraolimpico era in sella alla sua handbike sulla strada provinciale tra Pienza e San Quirico quando sarebbe stato protagonista di un gravissimo sinistro con un mezzo pesante. Immediato è stato l’arrivo dei soccorsi. Che, in elicottero, hanno trasportato prontamente il buon Zanardi all’ospedale più vicino. Poco tempo, ci teniamo a ricordarlo, Alex aveva annunciato di essere pronto a ritornare a gareggiare. E che sarebbe ritornato, per essere più precisi, nel novembre prossimo. Quando, quindi, si disputava la finale del Campionato Italiano GT nei panni di pilota ufficiale della BMW. Pochissime ore fa, però, il violento incidente. Ma cerchiamo di capirne di più.

Alex Zanardi, grave incidente stradale: il campione paraolimpico sarebbe in gravi condizioni

Come dicevamo precedentemente quindi, come annunciato dal diretto interessato recentemente, nel novembre prossimo, Alex Zanardi, in sella alla M6 GT3, sarebbe ritornato a gareggiare in occasione della finale del Campionato Italiano GT nei panni di pilota ufficiale della BMW. Tuttavia, pochissime ore fa, il campione paraolimpico è stato coinvolto in un grave incidente stradale. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il buon Zanardi stesse percorrendo una tappa della gara a staffetta “Obbiettivo 3”. E che, per questo motivo, si trovasse sulla strada provinciale tra Pienza e San Quirico. È proprio su questo tratto di strada, infatti, che il pluricampione si è scontrato con un mezzo pesante. Ovviamente, le dinamiche dell’incidente, fino a questo momento, non sono ancora del tutto chiare. Anche se, com’è giusto che sia, è prontamente intervenuta la Polizia Stradale. Che, ancora adesso, sta facendo tutte le dovute constatazioni per accertarsi su come è avvenuto l’incidente. Inutile dirvi, inoltre, che immediato è stato anche l’intervento dei soccorsi. Che, con l’elisoccorso, hanno prontamente portato Alex Zanardi all’ospedale più vicino.

Era il protagonista indiscusso di questa manifestazione che era stata organizzata per soli possessori di handbike, carrozzina olimpica e bici quando Alex Zanardi, sulla strada provinciale tra Pienza e San Quirico, è stato coinvolto in grave incidente stradale. Al momento, come dicevamo precedentemente, non si conoscono esattamente tutte le dinamiche. Anche se, a quanto si apprende, sembrerebbe essere coinvolto anche un mezzo pesante. Immediato è stato l’intervento dei medici. Che, in elisoccorso, lo hanno trasportato nell’ospedale più vicino in Codice 3.

Cosa significa Codice 3?

È proprio con questo codice che Alex Zanardi è stato trasportato in ospedale, ma cosa significa? Il paraolimpico non necessita affatto di alcun tipo di intervento, tuttavia le sue condizioni di salute continuano ad essere molto serie.